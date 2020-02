Het is dan toch niet de avond van de hiphop geworden op de MIA's: topfavorieten Brihang en Zwangere Guy keren zonder ook maar één Vlaamse muziekprijs terug.

Op voorhand leek de dertiende editie van de Music Industry Awards een hoogmis te gaan worden voor de Vlaamse rap. Zwangere Guy en Brihang hadden met respectievelijk zeven en zes nominaties op zak de beste papieren om het prijsbeest van de avond te worden. Maar allebei vingen ze bot: dertien nominaties, nul prijzen. Tourist LeMC was de enige rapper die een award mocht ontvangen. Die voor beste Urban, dan nog wel.

Wie zich dan wel tot prijzenkaper mocht kronen? Angèle, alweer. Juffrouw Van Laeken begon met vijf nominaties aan de avond en mocht die alle vijf omruilen voor een MIA: Live act, Pop, Solo vrouw, Videoclip (voor het feministische Balance ton quoi) en Hit van het jaar voor Tout oublier, een duet met haar broer en rapper Roméo Elvis. Die laatste prijs werd uitgereikt door Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA), die door heel wat toeschouwers werd ontvangen met een striemend fluitconcert. Jambons besparingen op de cultuursubsidies zijn duidelijk nog niet verteerd.

Angèle speelde tijdens de MIA-uitreiking een concert in Frankrijk, maar bedankte Vlaanderen virtueel voor de prijzen met enkele filmpjes. Met haar vijf nieuwe MIA's komt ze nu op een totaal van acht, evenveel als Bazart en Oscar and the Wolf. Geen enkele vrouw heeft meer Music Industry Awards.

Voorlopig moet ze wel nog Milow, Stromae en Niels Destadsbader voor zich dulden. Die laatste won de MIA's voor Nederlandstalig en Solo man en heeft zo nu negen beeldjes op de kast staan. Ook voor Balthazar waren er twee prijzen: de band won in Alternative, frontmannen Jinte Deprez en Maarten Devoldere als Auteur/componist. De groep kon ook voor de vierde keer op vier platen de MIA voor Album winnen, maar die prijs ging naar Lost Frequencies.

Verder geen veelwinnaars of immense verrassingen. Compact Disk Dummies won Dance. The Voice-winnaar Ibe werd bekroond als Doorbraak na een jaar waarin hij onder meer op Rock Werchter speelde. De comeback van Clouseau werd bekroond met de MIA voor Groep. Veteraan Willy Sommers kreeg de prijs voor Vlaams Populair, Stef Kamil Carlens die voor Muzikant. Stephen en David Dewaele mochten anderhalve week nadat ze de Grammy Award voor Beste remix misliepen de MIA voor Producer komen halen, een nieuwe categorie sinds dit jaar.

Hun protegé Charlotte Adigéry, momenteel op tournee in de Verenigde Staten, haalde de prijs voor Artwork binnen met het ontwerp van haar ep Zandoli. Ze is ook de enige vrouw die naast Angèle in de prijzen viel op deze editie van de MIA's. Dat was ook het verhaal van vorig jaar, toen naast de drie MIA's voor Angèle ook maar één vrouw in de prijzen viel: Geike Arnaert, die Hit van het jaar won voor Zoutelande, haar duet met BLØF .

De winnaars van de carrièreprijzen waren al even bekend. Arno kreeg er eentje uit handen van zijn broer Peter met videoboodschappen van Stromae en Jane Birkin toe. Een Sector Lifetime Achievement Award was er voor Ultratop. Bezieler van het eerste uur, Sam Jaspers, kreeg de erkenning uit handen van Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle.

