De zangeres Angèle en haar broer Roméo Elvis zijn de grote winnaars van de vijfde editie van de D6bels Music Awards. De ceremonie, waarop de beste muziek in de Federatie Wallonië-Brussel wordt bekroond, vond woensdag plaats in Luik.

De 24-jarige Angèle won in de categorie beste Franstalige lied, net als vorig jaar. Ze won ook de prijs voor beste concert en videoclip (Balance ton quoi) en werd bekroond als vrouwelijke solo-artiest van het jaar.

Haar broer Roméo Elvis won in drie categorieën: mannelijke solo-artiest van het jaar, album van het jaar (voor Chocolat) en urban.

Loïc Nottet, die in 2015 voor ons land deelnam aan het Eurovisiesongfestival, mocht twee prijzen naar huis nemen, die voor beste pop en songwriter.

Andere winnaars waren onder meer Henri PFR, Benoit Do Quang en Caballero & Jeanjass. Hit van het jaar was Walking to the Jungle van Kid Noize.

