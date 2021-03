Zo'n 1.300 mensen zijn zaterdag aanwezig in de Amsterdamse concerthal Ziggo Dome voor een van de proefconcerten die daar dit weekend worden gehouden. Dit concert is een van de proeven die door Fieldlab Evenementen worden gehouden om te zien of een evenement coronaproof kan worden georganiseerd.

Tijdens het zogeheten "Back To Live"-evenement georganiseerd door de bedrijven ID&T en MOJO treden onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee op. Net als bij eerdere proefevenementen moeten bezoekers zaterdag een negatieve uitslag van een coronatest tonen en wordt hun temperatuur gemeten. Ook worden steekproefsgewijs sneltesten uitgevoerd.

De 1.300 bezoekers van het dancefeest worden verdeeld in vijf 'bubbels' van 250 personen en een groep van vijftig mensen. Ook krijgen ze een bewegingssensor, zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad. Een paar dagen later moeten de bezoekers zich opnieuw laten testen.

Het dancefeest is een van de vier evenementen die in maart plaatsvinden in het kader van de proefevenementen van Fieldlab. Zondag treedt André Hazes in de ZiggoDome op, waarbij ook onder anderen Sophie Straat en Peter Pannekoek zullen komen. Op 13 maart is dan in Biddinghuizen een dancefestival, op 14 maart een popfestival.

Het animo voor de proefevenementen was groot. De kaarten waren binnen twintig minuten uitverkocht en op het hoogtepunt stonden 100.000 mensen in de wachtrij voor een kaartje. (Belga)

Tijdens het zogeheten "Back To Live"-evenement georganiseerd door de bedrijven ID&T en MOJO treden onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee op. Net als bij eerdere proefevenementen moeten bezoekers zaterdag een negatieve uitslag van een coronatest tonen en wordt hun temperatuur gemeten. Ook worden steekproefsgewijs sneltesten uitgevoerd. De 1.300 bezoekers van het dancefeest worden verdeeld in vijf 'bubbels' van 250 personen en een groep van vijftig mensen. Ook krijgen ze een bewegingssensor, zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad. Een paar dagen later moeten de bezoekers zich opnieuw laten testen. Het dancefeest is een van de vier evenementen die in maart plaatsvinden in het kader van de proefevenementen van Fieldlab. Zondag treedt André Hazes in de ZiggoDome op, waarbij ook onder anderen Sophie Straat en Peter Pannekoek zullen komen. Op 13 maart is dan in Biddinghuizen een dancefestival, op 14 maart een popfestival. Het animo voor de proefevenementen was groot. De kaarten waren binnen twintig minuten uitverkocht en op het hoogtepunt stonden 100.000 mensen in de wachtrij voor een kaartje. (Belga)