Amerikaanse zanger Tony Joe White overleden

De Amerikaanse swampmuzikant Tony Joe White is overleden op 75-jarige leeftijd, in Nashville. Hij brak door omwille van zijn lage, donkere stem, en zijn swampmuziek, een mengeling van country, blues en rock-'n-roll.

Volgens zijn zoon, Jody White, was hij niet ziek, maar stierf hij door een hartaanval. 'Hij heeft niet geleden', zei hij aan Tennessean.

White was vooral gekend van zijn hit Polk Salad Annie, maar ook Rainy night in Georgia is bekend bij het grote publiek. Wereldsterren zoals Elvis Presley, Ray Charles en Tina Turner waagden zich aan een eigen versie van zijn muziek. Hij schreef ook nummers voor andere artiesten, zoals Steamy Windows voor Tina Turner.

White had net nog een album Bad Mouthin uitgebracht.