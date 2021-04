De Amerikaanse rapper DMX is vrijdag in een ziekenhuis in de periferie van New York op 50-jarige leeftijd overleden. Hij lag sinds een week in kritieke toestand in het ziekenhuis.

DMX, wiens echte naam Earl Simmons was, was een van de grote figuren van de hiphop van eind jaren 90 en begin jaren 2000. Hij was vorige week vrijdag met een hartinfarct in het White Plains-ziekenhuis ten noorden van New York opgenomen. Zijn advocaat Murray Richman zei dat hij vrijdag rond 17.00 uur Belgische tijd stierf en bevestigde daarmee berichten in de Amerikaanse media.

'Het bedroeft ons diep vandaag te melden dat onze geliefde DMX, geboren als Earl Simmons, op de leeftijd van 50 jaar in het White Plains Hospital overleden is met zijn familie aan zijn zijde (...)', zo deelde de familie volgens het Amerikaanse tijdschrift Variety mee.

DMX lag na de hartaanval in coma na de hartaanval. Steeds meer organen zouden het daarna hebben begeven, melden media op gezag van bronnen in het ziekenhuis waar de rapper werd behandeld. Volgens geruchten kreeg de rapper hartklachten door een overdosis drugs. DMX's verloofde Desiree, zijn ex-vrouw Tashera Simmons en hun vier kinderen en zijn ex-vriendin Yadira Borrego met hun kinderen waren alle dagen bij de rapper in het ziekenhuis. De familie vroeg de media en fans hun privacy te respecteren.

