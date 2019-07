In het zog van een petitie die door heel wat sterren wordt gesteund trekt nu ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zich het lot van A$AP Rocky aan. De rapper zit vast in Zweden na een vechtpartij.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er bij de Zweedse overheid op aangedrongen om A$AP Rocky fair te behandelen. De rapper zit inmiddels al twee weken vast in Stockholm na een vechtpartij.

De Amerikaanse nieuwssite Politico citeert een woordvoerder van het ministerie, die zegt dat de zaak wordt opgevolgd en dat buitenlandminister Mike Pompeo op de hoogte is. 'Er zijn elementen aan de arrestatie en het gevangenschap die ons zorgen baren', zei de woordvoerder. Wellicht doelt hij op de verhalen die showbizzsite TMZ eerder optekende van Rocky's manager. Hij zegt dat de rapper op een yogamatje moet slapen, het water in de gevangenis niet drinkbaar is en het eten er zo slecht is dat Rocky het rooit met een appel per dag. 'We verwachten van alle regeringen, ook de Zweedse, dat ze Amerikaanse staatsburgers eerlijk en respectvol behandelen. We hopen A$AP Rocky snel weer te zien, op tournee en herenigd met zijn vrienden en familie', klinkt het nog bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

A$AP Rocky, geboren als Rakim Mayers, wordt verdacht van de mishandeling van twee mannen. In filmpjes die achteraf opdoken, wordt duidelijk dat de rapper voor de vechtpartij wordt gevolgd door zijn vermeende slachtoffers en dat hij hen vraagt om gerust te worden gelaten. Volgens A$AP Rocky, bekend van hits als Praise The Lord en Sundress, vielen de mannen vooraf ook vrouwen lastig.

Eerder was er ook al een petitie opgestart om Mayers vrij te krijgen. De #JusticeForRocky-campagne kreeg steun van een pak grote namen in de pop- en hiphopscene, onder wie Nicki Minaj, Justin Bieber, Post Malone en Shawn Mendes. Ondertussen is de petitie op weg naar 600 000 handtekeningen.

Door zijn arrestatie moest A$AP Rocky ook heel wat optredens afzeggen. Dat hij zijn show op Vestiville cancelde, gaf mee de doodsteek aan het festival. Ook naar Dour en Tomorrowland, waar hij dit weekend zou optreden, stuurde hij noodgedwongen zijn kat.