De Amerikaanse Baraka Ongeri stond drie jaar geleden op het punt om acteur te worden. Maar het is anders uitgedraaid.

De zomer van 2018. Baraka Ongeri heeft aan de universiteit van North Carolina net zijn diploma theater behaald. Hij is helemaal klaar om acteur te worden, maar vooralsnog blijft het bij vruchteloze audities en klusjes als koerier. Om zijn energie en creativiteit kwijt te kunnen begint hij zonder al te veel verwachtingen muziek te producen. In oktober van datzelfde jaar brengt hij onder de artiestennaam Binki zijn eerste single Marco uit , een funky song geïnspireerd op de bedroompop die op dat moment de muziekwereld overspoelt. Hij besluit zijn muziekcarrière serieus te nemen. Met succes. Via YouTube-tutorials leert hij hoe hij zijn songs in belangrijke Spotify-lijstjes krijgt. Hij trekt al snel de aandacht van Justin Raisen, een gevierd producer die eerder samenwerkte met Kylie Minogue, Charli XCX, Kim Gordon, Angel Olsen en Yves Tumor. En Binki's song Heybb! wordt de soundtrack van een reclamespot van iPad. Wie er zijn bescheiden oeuvre op naslaat, begrijpt ook waarom. Binki valt op. Met zijn DIY-ethos. Met zijn nonchalante stemgeluid. Maar vooral met zijn energieke sound die indierock combineert met bedroompop, funk, punk en hiphop en knipoogt naar Brockhampton, King Krule, Gus Dapperton en KennyHoopla. Zo ook op zijn debuut-ep Motor Function, die deze week verschijnt en volgens NME 'dagenlang in je hoofd blijft zitten'. Die acteercarrière kan wat ons betreft nog even wachten. Een willekeurige quote: 'Bedroompop was voor mij de eerste subcultuur waarin ik gewone mensen zag die gewone verhalen vertelden. Voordien kwam het nooit in me op om muziek te maken, omdat het me simpelweg onmogelijk leek.'