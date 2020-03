Postmetalcollectief Amenra blikt terug op de voorbije twintig jaar muziek met documentaire Amenra: A Flood of Light.

In 1999 stond Amenra op uit de West-Vlaamse hardcorescene. Na meer dan twintig jaar zijn de muzikanten rond Colin Van Eeckhout 'nog altijd die jongens op skateboards, in dat winkelcentrum in aanbouw in de rand van Kortrijk', zei de frontman in een interview een paar jaar geleden. Dat winkelcentrum is ondertussen al jaren af, en de groep groeide uit tot veel meer dan een band.

Rond Amenra ontstond de Church of Ra, een creatieve broeihaard van kunstenaars met Colin Van Eeckhout op kop. De band koos steeds gericht artistieke samenwerkingen, met de cameraman van 'Rundskop' en 'The Loft' Nicolas Karakatsanis voor de clip voor A Mon Âme in 2014 bijvoorbeeld.

Of het nu gaat over videoclips, merch of de chirurgische tepelverwijdering van de frontman, Amenra trekt kunst door in alles wat ze doen. 'We proberen grenzen te verleggen, onze geestelijke en fysieke beperkingen teniet te doen', vertelde Van Eeckhout ons.

Live kan er dan al eens bloed vloeien. Wanneer Van Eeckhout zich boven het podium laat optakelen aan haken die in zijn huid zijn aangebracht, bijvoorbeeld. De shows zijn voor het publiek - en voor de band zelf - vaak een zuiveringsritueel. Een beetje wat Aristoteles in de tragedie zag. Tragiek, verdriet en angst krijgen een prominente rol, maar het is niet altijd zo donker.

De nieuwe documentaire heet niet voor niets Amenra: A Flood of Light. 'De documentaire brengt een gevoel van hoop over, dat willen we net nu naar buiten dragen', zegt Van Eeckhout. Achter de camera stond de Amerikaanse fotograaf Bobby Cochran, die enkele jaren geleden besloot de band te volgen op tours doorheen Europa, Japan en de Verenigde Staten.

De documentaire zou in april in de Gentse Sphinx Cinema in première gaan en later gescreend worden in Melbourne, Parijs, New York en Tokyo. Maar door (of dankzij) de maatregelen om het coronavirus tegen te houden, plaatst Amenra de film integraal online.

Amenra: A Flood of Light is vanaf vandaag te bekijken via Vimeo.

In 1999 stond Amenra op uit de West-Vlaamse hardcorescene. Na meer dan twintig jaar zijn de muzikanten rond Colin Van Eeckhout 'nog altijd die jongens op skateboards, in dat winkelcentrum in aanbouw in de rand van Kortrijk', zei de frontman in een interview een paar jaar geleden. Dat winkelcentrum is ondertussen al jaren af, en de groep groeide uit tot veel meer dan een band.Rond Amenra ontstond de Church of Ra, een creatieve broeihaard van kunstenaars met Colin Van Eeckhout op kop. De band koos steeds gericht artistieke samenwerkingen, met de cameraman van 'Rundskop' en 'The Loft' Nicolas Karakatsanis voor de clip voor A Mon Âme in 2014 bijvoorbeeld.Of het nu gaat over videoclips, merch of de chirurgische tepelverwijdering van de frontman, Amenra trekt kunst door in alles wat ze doen. 'We proberen grenzen te verleggen, onze geestelijke en fysieke beperkingen teniet te doen', vertelde Van Eeckhout ons. Live kan er dan al eens bloed vloeien. Wanneer Van Eeckhout zich boven het podium laat optakelen aan haken die in zijn huid zijn aangebracht, bijvoorbeeld. De shows zijn voor het publiek - en voor de band zelf - vaak een zuiveringsritueel. Een beetje wat Aristoteles in de tragedie zag. Tragiek, verdriet en angst krijgen een prominente rol, maar het is niet altijd zo donker.De nieuwe documentaire heet niet voor niets Amenra: A Flood of Light. 'De documentaire brengt een gevoel van hoop over, dat willen we net nu naar buiten dragen', zegt Van Eeckhout. Achter de camera stond de Amerikaanse fotograaf Bobby Cochran, die enkele jaren geleden besloot de band te volgen op tours doorheen Europa, Japan en de Verenigde Staten.De documentaire zou in april in de Gentse Sphinx Cinema in première gaan en later gescreend worden in Melbourne, Parijs, New York en Tokyo. Maar door (of dankzij) de maatregelen om het coronavirus tegen te houden, plaatst Amenra de film integraal online. Amenra: A Flood of Light is vanaf vandaag te bekijken via Vimeo.