De Ghanese Amaarae is klaar om alle zeven continenten in te palmen.

Aka: Ama Serwah Genfi

Leeftijd: 26

Locatie: Ghana

Instagram: @amaarae

In het kort: Afropopster. Muzikaal herboren.

In het lang Muziekfans van over de hele wereld laten kennismaken met afropop, dat is de missie van Amaarae. Ze lijkt er alvast de geschikte persoon voor. De singer-songwriter, producer en geluidstechnicus met een diploma Engelse literatuur op zak is namelijk een vrouw van de wereld. Ze werd geboren in de Bronx en bracht het gros van haar jeugd door in Atlanta en Ghana, waar ze zich intussen gesetteld heeft. In Atlanta kwam ze dan wel in aanraking met de plaatselijke hiphopscene die haar nog steeds stevig beïnvloedt, maar Ghana is en blijft haar grootste inspiratiebron. Het is daar dat het begon, waar ze bevriend raakte met producers en haar eerste mixtapes maakte.

In 2017 debuteerde ze met de ep Passionfruit Summers, die haar meteen complimenten van Burberry, Bella Hadid, Apple Music en Boiler Room opleverde. Nochtans was haar debuut naar eigen zeggen vooral een uiting van haar groeipijnen als artiest. Eerder deze maand volgde de langspeler The Angel You Don't Know, waarop ze een nieuwe, volgroeide versie van zichzelf toont. Een versie die grootser, gevarieerder, dansbaarder en ongecensureerd is. 'Ik besloot gewoon om "fuck it" te zeggen', aldus de artiest. Het resultaat is afropop met een punkmentaliteit, bijdragen van onder meer Santi en Kojey Radical en invloeden uit r&b, pop, rock, hiphop en Nigeriaanse alté. 'Een van de interessantste opkomende acts op eender welk continent', noemt Pitchfork haar. We kunnen hun geen ongelijk geven.

Een willekeurige quote: 'Ik wil dat mijn muziek een soundtrack voor bad bitches en al hun persoonlijkheden is. Ik denk dat vrouwen die grote verscheidenheid aan muziek nodig hebben, zodat ze erop kunnen huilen, gelukkig zijn, rennen, zich aankleden, zich goed voelen en seks hebben.'

Aka: Ama Serwah Genfi Leeftijd: 26 Locatie: Ghana Instagram: @amaarae In het kort: Afropopster. Muzikaal herboren. In het lang Muziekfans van over de hele wereld laten kennismaken met afropop, dat is de missie van Amaarae. Ze lijkt er alvast de geschikte persoon voor. De singer-songwriter, producer en geluidstechnicus met een diploma Engelse literatuur op zak is namelijk een vrouw van de wereld. Ze werd geboren in de Bronx en bracht het gros van haar jeugd door in Atlanta en Ghana, waar ze zich intussen gesetteld heeft. In Atlanta kwam ze dan wel in aanraking met de plaatselijke hiphopscene die haar nog steeds stevig beïnvloedt, maar Ghana is en blijft haar grootste inspiratiebron. Het is daar dat het begon, waar ze bevriend raakte met producers en haar eerste mixtapes maakte. In 2017 debuteerde ze met de ep Passionfruit Summers, die haar meteen complimenten van Burberry, Bella Hadid, Apple Music en Boiler Room opleverde. Nochtans was haar debuut naar eigen zeggen vooral een uiting van haar groeipijnen als artiest. Eerder deze maand volgde de langspeler The Angel You Don't Know, waarop ze een nieuwe, volgroeide versie van zichzelf toont. Een versie die grootser, gevarieerder, dansbaarder en ongecensureerd is. 'Ik besloot gewoon om "fuck it" te zeggen', aldus de artiest. Het resultaat is afropop met een punkmentaliteit, bijdragen van onder meer Santi en Kojey Radical en invloeden uit r&b, pop, rock, hiphop en Nigeriaanse alté. 'Een van de interessantste opkomende acts op eender welk continent', noemt Pitchfork haar. We kunnen hun geen ongelijk geven. Een willekeurige quote: 'Ik wil dat mijn muziek een soundtrack voor bad bitches en al hun persoonlijkheden is. Ik denk dat vrouwen die grote verscheidenheid aan muziek nodig hebben, zodat ze erop kunnen huilen, gelukkig zijn, rennen, zich aankleden, zich goed voelen en seks hebben.'