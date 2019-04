'De beste ambassade van België ligt ter hoogte van de Anspachlaan in Brussel', schrijft Knack Focus-muziekredacteur Jonas Boel, die in de Brusselse cultuurtempel Ancienne Belgique een voorbeeld voor de natie ziet.

'Let it flow, let yourself go / Slow and low, that is the tempo!'. Het jaar is 1992, en de Beastie Boys vliegen er vanaf de eerste seconde met de kop vooruit in. Ik sta een halve minuut - in korte broek - aan de grond genageld. Een jaar of negen jaar later, in 2001 moet het geweest zijn, woon ik een showcase van The White Stripes voor nog geen 300 man bij, en kan ik het zweet van Meg White proeven tijdens Fell In Love With A Girl. Eind 2015 is er de eerste passage van Kamasi Washington in België, een wereld die opengaat. Achteraf signeert de grote, vriendelijke jazzreus mijn vinylexemplaar van zijn debuutalbum The Epic.

...