Dat Armin Van Buuren, Charlotte de Witte of Tiësto De Schorre op zijn kop zetten tijdens Tomorrowland is niets nieuws. Maar tussen het duizendtal artiesten op de line-up zitten ook namen die u niet had verwacht.

Paris Hilton

De platinablonde influencer avant la lettre zette de showbizzwereld in de nillies op zijn kop en liet zich al opmerken als model, actrice, popzangeres en realityster. Sinds een jaar of zeven laat Hilton, maatje van Dimitri Vegas & Like Mike, zich ook aanspreken als dj. Kwaliteit kunnen we niet garanderen, ramptoerisme des te meer.

Zondag 21 juli, 17:30 - 18:15 uur, Smash The House

Foncky Time

Menig televisiekijkend Vlaming herkent Manuel Broekman als Andy Fonck, de Nederlandse voetballer-met-grote-mond in Spitsbroers. Samen met de Bornemse DJ Vinny brengt hij 'vrouwvriendelijke muziek' en zetten ze naar eigen zeggen het podium op stelten.

Vrijdag 26 juli, 16:30 - 17:30 uur, Winterclubbing

Shaquille O'Neal als DJ Diesel © Getty

DJ Diesel

Als DJ Diesel 'You are about to party with the biggest DJ in the entire world!' zegt, mag u dat gerust letterlijk nemen. Achter het pseudoniem gaan de tweehonderdzestien centimeters en hondervijftig kilo schuil van de legendarische basketbalspeler Shaquille O'Neal. Shaq is duidelijk geen mietje als het op zijn muziekkeuze aankomt, maar het is geen verrassing dat een van de meest dominante basketballers aller tijden ballen aan zijn lijf heeft.

Vrijdag 19 juli, 16:50 - 17:50 uur, Mainstage

Vrijdag 26 juli, 22:00 - 23:00 uur, Shaqs Fun House

JLS

De winnaar van Rave, het Chinese equivalent van Idool, sleepte dit jaar een mooie prijs in de wacht: een optreden op de mainstage van Tomorrowland. Het ziet ernaar uit dat de 39-jarige Jiang Liang onder zijn artiestennaam JLS (Jiang Liang Soundsystem) een lekker dubsetje zal draaien. Een vreemde vogel op het monsterfestival, al zullen de honderd miljoen Chinezen die naar de finale van Rave keken en bijgevolg nu weten waar Boom ligt wel mooi meegenomen zijn voor Tomorrowland.

Zaterdag 27 juli, 14:50 - 15:50 uur, Mainstage

DJ Soe

U kent de energieke Soe Nsuki als comedian en misschien als breakdancefenomeen, maar de Antwerpse is ook al jaren dj. Het doel is voor haar steeds hetzelfde: entertainen. Verwacht een chill setje met een flinke dosis hiphop om de namiddag door te komen.

Zondag 21 juli, 16:00 - 17:00 uur, So You Think You Can Funk

Virgil Abloh © Getty

Virgil Abloh

De razend succesvolle modeontwerper Virgil Abloh is naast artistiek directeur van Louis Vuittons mannencollectie ook een gediplomeerde architect bekende ondernemer en volgens Time vorig jaar een van de honderd meest invloedrijke mensen op deze planeet. Verrassend genoeg heeft Abloh ergens de tijd gevonden om een internationale DJ-carrière op te bouwen. Of de man in werkelijk álles goed is, mag u straks zelf beoordelen.

Vrijdag 19 juli, 17:00 - 18:30 uur, Crosstownrebels Present Get Lost

De Romeo's

Ook dit jaar vindt achteraan op de Boomse wei de Moose Bar terug. Voor de ene is de schlagerhut een welkome afwisseling, voor de andere een plek om met een grote boog omheen te dansen. Op de affiche staan naast onder meer Funkhauser en F.R.A.N.K. ook De Romeo's. Over hen kunnen we u weinig nieuws vertellen, buiten dat hun grootste hit pas nog een danceremix kreeg. Ein prosit!

Vrijdag 19 juli, 18:00 - 18:30/40 uur, Moose Bar

Kristian Nairn

Het is stilaan een publiek geheim dat de Noord-Ierse acteur achter Hodor, de gentle giant uit Game of Thrones, zich na zijn uren bekwaamt in progressieve trance. Toegegeven, zijn hippe tattoos zijn wat anders dan de stoffige gewaden waarin u hem gewoonlijk ziet.

Vrijdag 26 juli, 19:30 - 20:30 uur, Generation Smash