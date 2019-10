Het Beatles-album Abbey Road is, vijftig jaar nadat het voor de eerste keer werd uitgebracht, opnieuw naar de eerste plaats geklommen in de hitlijsten. De verjaardagseditie van Abbey Road staat zowel in Groot-Brittannië als in Vlaanderen en Nederland op de eerste plaats in de albumlijsten.

Abbey Road is een van de bekendste albums van de 'Fab Four'. De plaat dankt die status niet enkel aan klassieke songs als 'Come Together', 'Something' en 'Here Comes the Sun', maar ook aan de iconische hoesfoto waarop The Beatles het zebrapad aan de Londense Abbey Road Studios oversteken.

Voor de vorige week verschenen speciale uitgave van Abbey Road zijn de nummers op het album opnieuw gemixt. Daarnaast staan er originele opnames en demo's op de plaat en is er een boek met onder meer handgeschreven songteksten en foto's van bandleden Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr en George Harrison. Volgens de Britse media is die uitgave nu naar de eerste plaats in de albumlijsten geklommen. Het was exact 49 jaar en 252 dagen geleden dat de plaat nog de toppositie had bezet, zo wordt ook meegedeeld.

Ook in Vlaanderen prijkt Abbey Road op de eerste plaats, zo blijkt uit de ranking op Ultratop.be. Abbey Road is de laatste studioplaat die door The Beatles werd opgenomen, al werd het album wel uitgebracht vóór het eerder opgenomen Let It Be.