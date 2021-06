Boterhammen in het Park en Feeërieën, de gratis zomerfestivals van de Brusselse concertzaal Ancienne Belgique, verhuizen tijdelijk. Door werken in het Warandepark zullen de festivals deze zomer van 23 tot 27 augustus plaatsvinden in de grote hal van de Gare Maritime op de site van Tour & Taxis. Boterhammen in het Park krijgt daardoor even de naam 'Boterhammen in de Stad'.

Na een sabbatjaar door corona zijn Boterhammen in het Park en Feeërieën terug. Traditioneel worden de middagsessies van Boterhammen in het Park - nu tijdelijk Boterhammen in de Stad - gevuld met het beste van de Vlaamse muziekscène. In de avond nemen de Feeërieën het over om de muziekliefhebber mee te nemen op een ontdekkingstocht met minder gekende namen. De line-up wordt begin augustus bekendgemaakt.

'Dat we na een lastig jaar én op korte termijn in het vernieuwde Gare Maritime terecht kunnen, doet zonder meer deugd', zegt Tom Bonte, algemeen directeur van de Ancienne Belgique (AB). 'Deze plek heeft veel troeven. Het is een uniek stukje Brussel: in volle ontwikkeling, makkelijk bereikbaar en bovendien nog weinig bekend. AB wil graag bijdragen aan de ontplooiing van een toekomstige hotspot van onze stad.'

De naamsverandering naar Boterhammen in de Stad is niet nieuw, maar de laatste keer dateert wel van 17 jaar geleden. Bij een eerdere heraanleg van het Warandepark had AB tussen 1998 en 2004 het Park al eens geruild voor 'de Stad'. Toen trok het festival naar het Spanjeplein nabij het Centraal Station. (Belga)

