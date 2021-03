Het Brusselse muziekhuis Ancienne Belgique brengt het concert naar de huiskamer met Nouvelle Belgique, een virtuele podiumplek waar artiesten live optreden in een speciaal ontworpen 3D-wereld. Zwangere Guy, een habitué van de concertzaal op de Anspachlaan, bijt op 12 april de spits af. 'Ancienne Belgique gaat helemaal di-GUY-taal', klinkt het.

Licht- en geluidstechnici zullen de virtuele shows mee vormgeven om de echte concertervaring te evenaren. AB liet zich naar eigen zeggen inspireren door de virtuele concerten van rapper Travis Scott en dj Marshmello in de game Fornite.

'Vreemde tijden voeden nieuwe kansen', zegt Tom Bonte, algemeen directeur van AB. 'Nouvelle Belgique is zonder twijfel zo'n kans. Publiek en artiest kunnen er op een creatieve manier opnieuw met mekaar in verbinding staan. We willen de deuren van onze concertzaal op termijn terug wagenwijd open te zetten, zowel fysiek als digitaal.'

AB bouwde de virtuele concertzaal met steun van visit.brussels, Proximus en het creatief agentschap Poolpio. 'Het hele gebeuren heeft iets weg van een game', zegt Hervé Verloes, medeoprichter van Poolpio. 'Toeschouwers zullen zich vrij kunnen voortbewegen in de nagebouwde Ancienne Belgique, inclusief rode balkons en bar, en kunnen in interactie gaan met elkaar én met de artiest.'

Zwangere Guy wijdt de virtuele AB in op 12 april. Voor een ticket betaal je 10 euro. Om het concert bij te wonen, moet je de applicatie Yabal downloaden op je computer. Meer info op de website van AB. (Belga)

