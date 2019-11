Dour heeft A$AP Rocky als eerste headliner voor de editie van 2020. Rocky stond ook vorig jaar al op de affiche, maar moest zijn optreden toen annuleren omdat hij in de gevangenis zat.

Het zat de fans van A$AP Rocky deze zomer niet mee. Normaal zou de Amerikaanse rapper drie keer in België optreden, maar geen enkele van die drie shows ging door: Vestiville werd op de openingsdag alsnog geannuleerd en zowel Dour als Tomorrowland miste hij omdat hij in een Zweedse gevangenis zat. Daar belandde hij na een vechtpartij. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk.

Nu geeft de organisatie van Dour A$AP Rocky een nieuwe kans door hem volgend jaar opnieuw te programmeren. De man van Praise The Lord en Sundress is aangekondigd als headliner voor 18 juli 2020. Dat is de voorlaatste dag van het festival, dat vijf dagen duurt.

Samen met de eerste hoofdact maakte Dour ook bekend wanneer de ticketverkoop zal beginnen. Dat is op 6 december, volgende week vrijdag dus. Of er tegen dan nog meer namen op de affiche van het Waalse alternatieve festival zullen staan, is niet duidelijk.