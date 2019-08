A$AP Rocky is door de rechtbank van Stockholm schuldig bevonden aan geweldpleging. Dat schrijft The New York Times. De Amerikaanse rapper mag de gevangenis na zes weken brommen wel verlaten, oordeelde de rechter.

Rocky, geboren als Rakim Mayers, belandde begin deze zomer in de gevangenis na een vechtpartij in het centrum van Stockholm. Hij werd ervan beschuldigd Mustafa Jafari, een jongen van negentien jaar, te hebben aangevallen. Uit zelfverdediging, aldus Mayers, en pas toen Jafari zijn lijfwacht zou hebben aangevallen. 'Toen heb ik hem op de grond geworpen, ben ik op zijn arm gaan staan en heb ik hem geslagen of geschopt', zou hij volgens The New York Times hebben gezegd.

Het hele verhaal werd in de hele wereld gevolgd, in eerste instantie omdat verschillende pop- en hiphopsterren, van Justin Bieber tot Nicki Minaj, zijn verdediging opnamen. Later lobbyden Kanye West en Kim Kardashian bij de Amerikaanse president Donald Trump om Rocky vrij te krijgen. Die tweette effectief over de zaak en riep Zweden op om zijn 'echte criminaliteitsprobleem' op te lossen.

Op 30 juli begon vervolgens het drie dagen durende proces, waarin Rocky schuldig werd bevonden aan geweldpleging. Naar het argument dat Rocky zou hebben gehandeld uit zelfverdediging, had de rechter geen oren. Hij vond wel dat de rapper lang genoeg in de cel heeft gezeten en sprak daarom enkel een celstraf met uitstel uit. A$AP Rocky is dus weer een vrij man, net op tijd voor zijn show op het Nederlandse festival Lowlands dit weekend. Eerder moest hij concerten op Dour, Tomorrowland en het afgelaste Vestiville afzeggen.