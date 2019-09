70 jaar Bruce Springsteen, de rockalchemist die groter is dan Coca-Cola

'I saw rock 'n' roll's future and its name is Bruce Springsteen'. Met die woorden bewees Jon Landau in 1974 dat ook recensenten het weleens bij het rechte eind hebben. De Jersey Devil was toen 24. Vandaag mag hij zeventig kaarsjes uitblazen en is hij nog steeds een van de absolute supersterren van dit tijdsgewricht.

De carrière van Springsteen houdt inmiddels al ruim 45 jaar stand. Wereldwijd heeft hij een slordige 135 miljoen platen verkocht en zijn tournees behoren tot de lucratiefste uit de geschiedenis van de populaire muziek. 'Een revolutionaire vernieuwer ben ik nooit geweest', geeft hij toe. 'Mijn creativiteit schuilt in mijn vermogen tot synthese. Noem mij maar een alchemist: ik weet de muziekstijlen waar ik van houd te versmelten met iets dat diep uit mezelf komt'.

