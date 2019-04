Weinig platen vatten de tijdgeest waarin ze zijn ontstaan zo perfect samen als Parklife van Blur. De oer-Engelse plaat markeerde 25 jaar geleden niet de doorbraak van de groep, maar ook een nieuwe start voor de Britse pop.

Blur, ooit gestart als een Britse band die een graantje hoopt mee te pikken van de Madchester-rage, ontdekt zijn ware identiteit pas tijdens een desastreuze tournee door de Verenigde Staten. Zanger Damon Albarn en zijn vrienden vergaan er van de heimwee, zeker als het tot hen doordringt dat ze in zowat alles de tegenpool van de Amerikanen zijn. Aan de grunge, het genre dat van Seattle in de vroege nineties even de navel van de muziekwereld maakt, en de daarmee samenhangende slacker-cultuur hebben ze de pest. We raakten geobsedeerd door het Engeland dat we, in een nostalgische bui, gecreëerd hadden in onze eigen verbeelding', zal Albarn later uitleggen. 'Een groen eiland dat troost en geruststelling biedt en waar iedereen zich goed in zijn vel voelt'.

