25 jaar Discobar Galaxie: 'Bryan Adams is de reden dat wij bestaan'

De dj's Bobby Ewing, Loveboat en Lars Capaldi razen al een kwarteeuw door Leuven en omliggende sterrenstelsels. Dat vieren ze in stijl en met veel verhalen: 'Als we Paradise by the Dashboard Light hoorden, wisten we: dit is een oudemensenfuif.'

Discobar Galaxie in lang vervlogen tijden: 'We zien jonge dj's heel vaak beuken vanaf het eerste nummer, voor een handvol mensen dat nog niet klaar is om te dansen. Bouw dat op, denk ik dan.' © -