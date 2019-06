Enema of the State, het doorbraakalbum van Blink-182, verscheen twintig jaar geleden, op 1 juni om precies te zijn. Mochten uw vrienden u daarover aanspreken, kunt u a) nieuwe vrienden zoeken of b) deze weetjes spuien.

1 Voor een darmspoeling heb je een klisteerspuit nodig. In het Engels heet dat een enema, en dat woord lijkt op enemy. Tot daar de mop.

2 Vandaar die verpleegster op de hoes, horen we u denken, maar titel en cover hebben niets met elkaar te maken. De coverfoto is gebaseerd op de oorspronkelijke titel Turn Your Head and Cough, genoemd naar wat de schooldokter zegt als hij het klokkenspel van zijn patiënt vastneemt.

3 Geheel in de lijn der verwachtingen is de dame op de foto - Janine Lindemulder - een pornoster, die ook opduikt in de clip van What's My Age Again.

4 Op latere versies van de hoes is het rode kruis op Lindemulders verpleegsterkapje weggehaald, na protest van het Rode Kruis.

5 Gitarist Tom DeLonge laat zijn fascinatie voor buitenaardse wezens los in Aliens Exist. De laatste tekstregel 'Twelve majestic lies' verwijst naar de Majesty 12, een complottheorie die stelt dat de Amerikaanse overheid informatie over ufo's en ander buitenaards leven in de doofpot stopt. In 2015 verliet DeLonge de groep, onder meer om een onderzoekscentrum op te richten naar gene zijde van de kosmos.

6 Brult u What's My Age Again mee met 'I work alone / To get the feeling right'? Fout, liet bassist-zanger Mark Hoppus onlangs weten, want dat moet 'I wore cologne' zijn. Wij willen níet weten welk parfum Mark Hoppus gebruikt.

Science fact: if you thought the lyrics were “I WALK ALONE to get the feeling right,” you are a Fake Fan™️. — snark hoppus. (@markhoppus) February 17, 2019

7 Adam's Song, over een jongen die zijn afscheidsbrief schrijft, is in zijn geheel een trigger voor tienertranen, maar de droevigste flard voor echte fans is 'Remember the time that I spilled the cup / Of apple juice in the hall', een verwijzing naar een jeugdherinnering van Hoppus: hij liet als kind van de schrik zijn appelsap vallen toen hij zijn ouders hoorde ruziemaken.

8 Adam's Song bevat ook het 'slimste' vuile mopje van de hele plaat, waarvoor de groep dolt met Julius Caesars beroemde quote 'Veni, vidi, vici'. In een liedje over een depressieve tiener wordt dat 'I never conquered, rarely came'.

9 Blink-182 heeft het mee normaal gemaakt om de traditionele bakens van mannelijkheid te verwerpen. Dat zeggen wij niet, dat zegt The New Yorker.