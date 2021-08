Jazz Middelheim heeft de voorbije vier dagen zowat 13.500 bezoekers naar Park Den Brandt in Wilrijk gelokt. Het jazzfestival maakte gebruik van de Covid Safe procedure voor grote evenementen en dat leverde een uitgelaten sfeer op waarbij mondmaskers steeds massaler achterwege werden gelaten.

Festivaldirecteur Bertrand Flamang heeft het in een eerste reactie ronduit over een 'legendarische editie' van Jazz Middelheim. 'We zijn erin geslaagd om van Jazz Middelheim een bevrijdingsfeest te maken dat op een veilige en verantwoorde manier kon doorgaan', vindt hij.

De affiche was weliswaar iets meer Belgisch getint dan anders vanwege de coronabeperkingen die heel wat artiesten nog steeds weerhouden van te touren, maar dat gaf geen gebrek aan muzikale hoogtepunten.

Vrijdag kregen STUFF. en ECHT! het publiek zelfs aan het dansen en ook MixMonk, een trio dat een ode bracht aan Thelonious Monk, kreeg zaterdag de handen vlotjes op elkaar. Een ander hoogtepunt was eveneens een eerbetoon: de Morricone Stories van de Italiaanse saxofonist Stefano di Battista, met jazzinterpretaties van de bekendste filmmuziek van de hand van Ennio Morricone.

Verder stonden nog onder meer freejazz-icoon John Zorn en de Israëlische bassist en publiekslieveling Avishai Cohen op de affiche.

De volgende Jazz Middelheim vindt in principe plaats van vrijdag 12 tot maandag 15 augustus 2022.

