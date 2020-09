Zowat 1.200 personen uit de cultuur- en evenementensector hebben zondag tussen 15 en 17 uur gemanifesteerd aan de Kunstberg in Brussel, blijkt uit een raming van de politie Brussel/Elsene, Er deden zich geen incidenten voor.

De organisatoren hadden de deelnemers in 'bubbels' van 400 mensen gescheiden. 'We stonden erop de veiligheidsconsignes na te leven en wensten vooral geen slecht beeld geven van onze sectoren die zo al voldoende karikaturaal werden voorgesteld', aldus Carl de Moncharline, een van de organisatoren. Een klein groepje manifestanten van een eerdere manifestatie tegen de coronamaatregelen sloot zich uit solidariteit aan. Zij werden gevraagd om zich terug te trekken om de boodschap en de eisen van de cultuursector niet te vermengen.

Het nummer 'Alors, on danse' van Stromae weerklonk aan het begin van de samenkomst, maar de massa bleef symbolisch stijf bevroren. Op de manifestatie waren tal van sectoren vertegenwoordigd voor wie de band met het publiek essentieel is: discotheken, bioscopen, evenementen, circus, cultuur en horeca. Een dozijn sprekers nam het woord om de kwetsbaarheid te verwoorden waarin ze nu al maanden verkeren.

'We verwachten evolutie en kunnen werken mét het virus', resumeerde Carl de Moncharline. 'Wij zouden graag de verschillende activiteitensectoren nieuw leven inblazen. Cultuur vertegenwoordigt 5 procent van het bnp. We kunnen in ieder geval geen Nationale Veiligheidsraden meer hebben waar zelfs niet over ons wordt gesproken. Dit is niet aanvaardbaar.'

'Er zijn duizenden mensen die in onnoemelijke moeilijkheden worden ondergedompeld en sommigen van hen zullen het niet overleven', vervolgde hij. 'We verwachten andere maatregelen dan middeleeuwse maatregelen - met aderlaten en zuignappen - maar chirurgische maatregelen omdat onze activiteiten en beroepen erg van elkaar verschillen. We willen dat de verantwoordelijken zich in de problematiek verdiepen op een geïndividualiseerde manier van de sector. De sectoren moeten geleidelijk heropend worden. We zijn allemaal beroepsmensen en zijn in staat dat goed te doen.'

De organisatoren hadden de deelnemers in 'bubbels' van 400 mensen gescheiden. 'We stonden erop de veiligheidsconsignes na te leven en wensten vooral geen slecht beeld geven van onze sectoren die zo al voldoende karikaturaal werden voorgesteld', aldus Carl de Moncharline, een van de organisatoren. Een klein groepje manifestanten van een eerdere manifestatie tegen de coronamaatregelen sloot zich uit solidariteit aan. Zij werden gevraagd om zich terug te trekken om de boodschap en de eisen van de cultuursector niet te vermengen. Het nummer 'Alors, on danse' van Stromae weerklonk aan het begin van de samenkomst, maar de massa bleef symbolisch stijf bevroren. Op de manifestatie waren tal van sectoren vertegenwoordigd voor wie de band met het publiek essentieel is: discotheken, bioscopen, evenementen, circus, cultuur en horeca. Een dozijn sprekers nam het woord om de kwetsbaarheid te verwoorden waarin ze nu al maanden verkeren. 'We verwachten evolutie en kunnen werken mét het virus', resumeerde Carl de Moncharline. 'Wij zouden graag de verschillende activiteitensectoren nieuw leven inblazen. Cultuur vertegenwoordigt 5 procent van het bnp. We kunnen in ieder geval geen Nationale Veiligheidsraden meer hebben waar zelfs niet over ons wordt gesproken. Dit is niet aanvaardbaar.''Er zijn duizenden mensen die in onnoemelijke moeilijkheden worden ondergedompeld en sommigen van hen zullen het niet overleven', vervolgde hij. 'We verwachten andere maatregelen dan middeleeuwse maatregelen - met aderlaten en zuignappen - maar chirurgische maatregelen omdat onze activiteiten en beroepen erg van elkaar verschillen. We willen dat de verantwoordelijken zich in de problematiek verdiepen op een geïndividualiseerde manier van de sector. De sectoren moeten geleidelijk heropend worden. We zijn allemaal beroepsmensen en zijn in staat dat goed te doen.'