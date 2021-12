Op 30 probeert Adele haar hart te lijmen na een scheiding. Dat doet ze uiteraard met de nodige dramatiek. Een top vijf van de songs die het meest als een Facebookstatus klinken.

1 I Drink Wine

Alleen al omwille van de titel zou dit nummer bovenaan staan, maar met lyrics als ' When I was a child, every single thing could blow my mind / Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine' is het bovendien hét wine mom-anthem bij uitstek. Het muzikale equivalent van inspirational quotes over 'wijntjes'.

2 To Be Loved

Misschien wel de song waarop Adele het meest gescheiden klinkt. Check zeker ook het filmpje waarin ze To Be Loved zingt terwijl ze in haar jogging in de zetel zit. Had zo een Facebooklivestream kunnen zijn.

3 Love Is a Game

Het laatste nummer van de plaat, maar zeker niet het minst dramatische. Al klinkt 'My heart speaks in puzzle and codes / I've been trying my whole life to solve' eerder als een Instagrambijschrift.

4 Strangers by Nature

Kleine waarschuwing vooraleer u deze song op uw Facebookprofiel deelt: met lyrics als 'I'll be taking flowers to the cemetery of my heart / For all of my lovers in the present and in the dark' kunt u bezorgde berichtjes van vrienden en familie verwachten.

5 My Little Love

Mocht 30 nog niet hartverscheurend genoeg zijn, dan speelt Adele pas écht op uw gemoed door via audiofragmenten met haar zoontje in gesprek te gaan over haar scheiding. 'Mummy's been having a lot of big feelings recently', aldus de zangeres.

