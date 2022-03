Een deepfake-Andy die ons postuum door zijn eigen leven meeneemt: Warhol had The Andy Warhol Diaries vast geweldig gevonden.

'Your diaries are not a worthy epitaph', 'je dagboeken zijn geen waardig grafschrift', zong Lou Reed in de slotsong van Songs for Drella, de liefdevolle songcyclus die hij en zijn voormalige The Velvet Underground-kompaan John Cale in 1990 voor hun overleden mentor Andy Warhol maakten. In 1989, twee jaar nadat de popartkunstenaar was gestorven, waren zijn diaries voor het eerst in druk verschenen: een achthonderd pagina's tellende turf - niet zelfgeschreven maar gedicteerd - die het laatste decennium van zijn leven in kaart bracht en waarin de onverbeterlijke roddelaar niks of niemand ontzag. Met inbegrip van Lou Reed, die naar goeie gewoonte not amused was. De zesdelige docureeks The Andy Warhol Diaries gaat breder dan wat in de oorspronkelijke dagboeken stond en probeert een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de ongrijpbare Warhol. Zijn jeugd in Pittsburgh. De hoogdagen van The Factory, zijn studio in Manhattan waar kunstenaars, muzikanten en freaks in en uit liepen. De schietpartij door de radicale feministe Valerie Solanas, die hem bijna het leven kostte. Zijn huisorkest The Velvet Underground. En dan al dat vreemde werk, waarin hij zijn obsessies met massaproductie en de opkomende celebritycultuur botvierde. Marilyn Monroe, Elvis, de soepblikken van Campbell's, behangpapier met koeienprint, ... Hopelijk hebben ze bij Netflix aan zes afleveringen genoeg. Cultregisseur John Waters komt aan het woord, net als acteur Rob Lowe, die zal vertellen over die keer in de vroege jaren tachtig dat hij op restaurant een vagina voor de meester tekende. Welke andere figuren de revue passeren is niet bekend, maar we weten wel al wie deze door Ryan Murphy geproducete reeks aan elkaar praat: Warhol zelf. Niet via oude interviews of opnames van de indertijd gedicteerde dagboekfragmenten, wél door artificiële intelligentie. Een deepfake-Andy die ons postuum door zijn eigen leven meeneemt: had hij vast geweldig gevonden.