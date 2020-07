Uw vierde vakantienacht op onze filmische zomerreis brengt u door in de wonderwoning uit Ex Machina, te midden van de Noorse natuurpracht.

Het hotel

Moet je goed gek zijn om 346 euro te betalen voor een amper bemeubelde hotelkamer zonder televisie, zonder gordijnen en zonder lelijk schilderij aan de muur? Neen. Je zou haast smeken om het dubbele te mogen betalen na een blik op de site van het Juvet Landskapshotell of na het bekijken van de filosofische sciencefictionfilm Ex Machina, die zich afspeelt in deze bekroonde designparel van architectenduo Jensen & Skodvin.

Het stukje natuurpracht waarin het Juvet Landskaphotell is ingeplant, ligt in het verlengde van de roemrijke Geirangerfjord. De 'kamers' zijn verspreide minimalistisch ingerichte kubussen met glazen muren met een onbetaalbaar panoramisch zicht op groene vallei, bergflank, woud en de Valldølarivier. Gordijnen om je van de natuurpracht af te snijden zijn net als tv-kijken geen optie. Maar wie opteert er nou voor televisie als je het mos kunt zien groeien en de rivier horen klateren?

De film

In Ex Machina (2014) is het Juvet geen hotel maar de exclusieve droomwoning in Alaska van de geniale techneut Nathan Bateman (Oscar Isaac) die fabelachtig rijk en machtig werd met een internetzoekmachine. In totale afzondering werkte hij aan de artificieel intelligente robot Ava (Alicia Vikander). De moderne dokter Frankenstein laat Caleb Smith (Domhnall Gleeson), een van zijn werknemers, overvliegen om Ava in lange gesprekken te onderwerpen aan de fameuze turingtest, bedoeld om te bepalen of een machine menselijk kan worden genoemd. Alex Garland, scenarist van The Beach en 28 Days Later, werpt in zijn gestileerd en spannend regiedebuut grote filosofische vragen op over de verhouding tussen mens en mens-robot. Hij heeft die lijn ondertussen doorgetrokken in zijn niet te versmaden film Annihilation en zijn tv-serie Devs.

De minibar

En mocht u zelf naar dit landskaphotell willen trekken: verborgen in een bergwand biedt het Juvet ook een spa met sauna aan die uitkijkt op de rivier. U kunt er uitblazen na het skiën, raften, kajakken, wandelen of bezichtigen van surrealistisch mooie fjorden die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan.

juvet.com In pandemietijden zijn er nog altijd filmhotels om naartoe te trekken.

Moet je goed gek zijn om 346 euro te betalen voor een amper bemeubelde hotelkamer zonder televisie, zonder gordijnen en zonder lelijk schilderij aan de muur? Neen. Je zou haast smeken om het dubbele te mogen betalen na een blik op de site van het Juvet Landskapshotell of na het bekijken van de filosofische sciencefictionfilm Ex Machina, die zich afspeelt in deze bekroonde designparel van architectenduo Jensen & Skodvin. Het stukje natuurpracht waarin het Juvet Landskaphotell is ingeplant, ligt in het verlengde van de roemrijke Geirangerfjord. De 'kamers' zijn verspreide minimalistisch ingerichte kubussen met glazen muren met een onbetaalbaar panoramisch zicht op groene vallei, bergflank, woud en de Valldølarivier. Gordijnen om je van de natuurpracht af te snijden zijn net als tv-kijken geen optie. Maar wie opteert er nou voor televisie als je het mos kunt zien groeien en de rivier horen klateren?In Ex Machina (2014) is het Juvet geen hotel maar de exclusieve droomwoning in Alaska van de geniale techneut Nathan Bateman (Oscar Isaac) die fabelachtig rijk en machtig werd met een internetzoekmachine. In totale afzondering werkte hij aan de artificieel intelligente robot Ava (Alicia Vikander). De moderne dokter Frankenstein laat Caleb Smith (Domhnall Gleeson), een van zijn werknemers, overvliegen om Ava in lange gesprekken te onderwerpen aan de fameuze turingtest, bedoeld om te bepalen of een machine menselijk kan worden genoemd. Alex Garland, scenarist van The Beach en 28 Days Later, werpt in zijn gestileerd en spannend regiedebuut grote filosofische vragen op over de verhouding tussen mens en mens-robot. Hij heeft die lijn ondertussen doorgetrokken in zijn niet te versmaden film Annihilation en zijn tv-serie Devs. En mocht u zelf naar dit landskaphotell willen trekken: verborgen in een bergwand biedt het Juvet ook een spa met sauna aan die uitkijkt op de rivier. U kunt er uitblazen na het skiën, raften, kajakken, wandelen of bezichtigen van surrealistisch mooie fjorden die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan.