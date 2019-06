Het verhaal van de maffiafamilie Savastano krijgt vanaf deze week een vervolg: 'De meeste Italianen zijn heel trots op deze serie.'

Kleine jongens worden groot, grote jongens worden gevaarlijk: bij veel gangsterfamilies is dat de natuurlijke gang van zaken. Ook bij de Savastano's uit Napels, waar het rotverwende mama's-kindje Genny (Salvatore Esposito) zich in de vorige seizoenen van de populaire maffiaserie Gomorra ontpopte als een bloedlinke Italiaanse gangster die over lijken gaat. Inclusief dat van zijn vader en zijn voormalige vriend Ciro (Marco D'Amore), de kaalkop die vorig seizoen het loodje legde en nu debuteert als regisseur.

Omdat Genny er tegenwoordig alleen voor staat, laat hij samen met vrouw en kind de problemen in Napels achter zich om zijn vuile zaakjes in Londen af te handelen en te proeven van witteboordencriminaliteit. 'We leggen criminele systemen bloot die overal aanwezig zijn', vertelt Salvatore Esposito. 'Misdaad beperkt zich niet tot Napels, Londen of vijanden omleggen. Enkele van de grootste gangsters werken legaal binnen die financiële wereld.'

Blijf je door te focussen op misdaad in maatpak wel trouw aan de geest van Roberto Saviano's gelijknamige non-fictieboek over de Napolitaanse maffia?

Salvatore Esposito: Zéker. Omdat het kwaad het best gedijt in het donker heb je mensen nodig die daar een licht op schijnen. 'Wie het kwade negeert, is er medeplichtig aan', zei Martin Luther King. Roberto Saviano negeerde de situatie in Napels niet. Hij offerde zelfs zijn vrijheid op (Saviano leeft sinds de publicatie van zijn boek ondergedoken, nvdr.) door al die wantoestanden neer te pennen. Je moet het kwaad recht in de ogen durven te kijken, en dat doen wij met de serie ook.

Sommigen vinden dat de serie alles te sterk romantiseert.

Esposito: Helemaal niet! Ik doe elke keer mijn best om Genny te ontmenselijken, om hem nog slechter en gewelddadiger te spelen, zodat niemand naar hem kan opkijken. Ook andere personages worden geportretteerd als beesten, die wegrotten in de cel of in de grond. Dat we Napels in een slecht daglicht plaatsen, heb ik ook al gehoord. Nonsens, natuurlijk. Ik groeide op in een Napolitaanse buurt waar makkelijk beïnvloedbare jongens sneller steun vonden bij de georganiseerde misdaad dan bij de overheid. Nu is het toerisme er gestegen en strijken cineasten als Ron Howard en Netflixproducties als Sense8 in onze streek neer. De meeste Italianen zijn heel trots op deze serie.

Ook de maffiosi?

Esposito: Van hen heb ik niets gehoord! Gelukkig maar. Al denk ik wel dat ze een kritische serie als Gomorra met argusogen bekijken.