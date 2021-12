De grootste popculturele winnaars en verliezers van 2021.

Stijger: Måneskin Sinds de Italianen het Eurovisiesongfestival hebben gewonnen, is de Måneskinmania overal. De vier bestormden de hitlijsten met Zitti e buoni, Beggin' en I Wanna Be Your Slave, verkochten hun passage op de Lokerse Feesten in minder dan één minuut uit, werden op Spotify de meest gestreamde rockgroep en gingen viraal op TikTok. We noemden hen niet zomaar de reanimatie van de rock-'n-roll. Daler: The Social House Op zich een goed idee: een YouTube-show waarin acht Vlaamse influencers samenhokken in een villa om er content te creëren. Minder slim: dat doen met acht witte jongeren terwijl de rest van het land in lockdown zit. The Social House werd een fiasco, Flo Windey stapte uit het huis en de reeks werd stopgezet. Blijkbaar is er intussen ook een tweede seizoen geweest. Volledig gemist. Daler: Elon Musk De miljardair haalde voortdurend het nieuws. Zelden positief. Zo verspreidde hij foute info over covid, gingen hij en Grimes uit elkaar, verkleedde hij zich voor Saturday Night Live als Nintendo-personage Wario, tweette hij dad jokes, maakte hij een song over NFT's die hij vervolgens verkocht als NFT en liet hij weten dat er 'wellicht wel wat mensen zullen sterven' tijdens zijn Mars-reizen. Daler: Jake Gyllenhaal Sinds Taylor Swift in haar nieuwe versie van All Too Well suggereerde dat ex Jake Gyllenhaal consequent jongere vrouwen datet, niet kwam opdagen op haar verjaardagsfeestje en nog steeds haar gebreide sjaal in een schuif heeft liggen, ligt de acteur niet in de bovenste schuif bij swifties. Eerder in het jaar veroorzaakte Gyllenhaal al heisa door te zeggen dat hij in bad gaan overroepen vindt. Stijger: Dionne Warwick Toverde ondanks de dreigende apocalyps meermaals een lach op ons gezicht. De 81-jarige Warwick ontpopte zich tot Twitter-fenomeen, gespecialiseerd in oncynische overpeinzingen, hartverwarmende omagrapjes en conversaties met The Rock en Taylor Swift. Bovendien bracht ze een duet met Chance the Rapper uit, werd ze genomineerd voor de Rock & Roll Hall of Fame, kreeg ze een docu én is er een Netflix-biopic in de maak. Stijger: BV-families De Verhulstjes, de Goorissen, de Coppensen, de Aertsen, de Planckaerts: het was een uitstekend jaar voor bekende families. Tien jaar na het einde van De Pfaffs leek televisiekijkend Vlaanderen opnieuw in de ban van realitygezinnen. Dat leverde niet altijd straffe televisie op, maar het financierde wel mee hun reisjes, campings, châteaus en guesthouses. Stijger: Bo Burnham Met de comedyspecial Inside dropte Burnham een intens lockdownmeesterwerk dat hij in z'n eentje schreef, filmde en monteerde. Op vraag van de fans bundelde hij de songs daarvan op een album, waarmee hij vervolgens óók een hit scoorde. De drie Emmy's zijn al binnen, binnenkort maakt hij kans op twee Grammy's. Daarnaast had hij een hoofdrol in het bejubelde Promising Young Woman. Daler: Reboots Big Brother, Gossip Girl, Friends, Space Jam, W817: nostalgische kijkers zijn héél vaak teleurgesteld geweest. Niet alles dat in de nineties en nillies iconisch was, blijkt namelijk ook in 2021 te werken. Gelukkig was er de comeback van Tien om te zien. Sam Gooris die Laat het gras maar groeien zingt alsof hij nog steeds een olijke twintiger is: dát was pas tv.Stijger: Regi Zijn talentenjacht Regi Academy. De wereld draait voor jou met Niels Destadsbader. Zijn show in het Sportpaleis. Camilles Vuurwerk, dat hij mee schreef en producete en waarmee we al sinds maart in ons hoofd zitten . Regi bewees dat hij een van de weinige Vlaamse artiesten is die nog weet hoe je anno 2021 een hit schrijft. Daler: SIABovenaan in de lijstjes van slechtste films van het jaar: Music, het regiedebuut van popster Sia over een drugdealer die zich ontfermt over haar zus die autisme heeft. Recensies fluctueerden van 'een cartoonesk portret van autisme' over 'een zielig ding' tot 'een totaal misplaatste puinhoop'. Op Rotten Tomatoes heeft de film een score van 7 procent. Ter vergelijking: de horrormusical Cats haalt er 19 procent.