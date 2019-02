Zeven Magrittes geveild voor meer dan 37 miljoen euro in Londen

'Le lieu commun' uit 1964 ging woensdagavond voor het eerst onder de hamer. Een bieder had maar liefst bijna 18,4 miljoen pond (21,1 miljoen euro) veil voor het schilderij. Volgens Christie's is het werk, waarop een man met de voor Magritte typische bolhoed staat, het belangrijkste van de schilder dat sinds 1998 geveild werd.

De andere werken van Magritte die woensdagavond onder hamer gingen, waren 'Le pain quotidien' (3,4 miljoen pond), 'Moments musicaux' (2,4 miljoen pond), 'La belle captive' (2,2 miljoen pond), een compositie op het strand (2 miljoen pond), 'Le monde poétique II' (1,9 miljoen pond) en 'Les barricades mystérieuses' (1,9 miljoen pond).

De zeven Magrittes werden woensdagavond verkocht tijdens een veilingavond bij Christie's in Londen van impressionistische, moderne en surrealistische kunstwerken, die alles samen 165,7 miljoen pond (193,9 miljoen euro) opbrachten. 'Le lieu commun' was daarbij een van de topstukken en bleek het op een na duurste werk. Enkel voor 'Nature morte de pêches et poires' van de Fransman Paul Cézanne werd meer betaald (21,2 miljoen pond). 'Sentier dans le bois' van de eveneens Franse schilder Pierre-Auguste Renoir vervolledigt de top drie (12,4 miljoen pond).