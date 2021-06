Een tekening van Henri Matisse is in het Franse Manosque geveild voor een bedrag van 220.000 euro. Dat heeft veilinghuis Ivoire zaterdag bekendgemaakt. De tekening hing jarenlang boven een kledingkast, zonder dat de eigenaar de waarde ervan kende.

De identiteit van de koper van deze houtskooltekening uit 1938 is niet meegedeeld. Het werk werd geschat op ongeveer 300.000 euro en is getiteld 'Portret van Hélène Mercier, geboren prinses Galitzine'.

Mercier was eind jaren dertig een van de favoriete modellen van Matisse. De tekening was verloren gegaan nadat ze was tentoongesteld tijdens een retrospectieve gewijd aan de kunstenaar in Philadelphia in 1948.

Pas ongeveer een jaar geleden, toen de laatste eigenaar het aan veilingmeester aanbod om te laten taxeren, onthulde de tekening haar geheimen.

