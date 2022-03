De Vaticaanse Musea in Rome wijden van 6 mei tot 27 augustus een solotentoonstelling aan de Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon (1934-2005). De typische tekeningen, aquarellen en filmaffiches van Folon zullen er te zien zijn.

Na twee jaar van uitstel door de coronapandemie is dit de eerste tentoonstelling die in de Vaticaanse Musea wordt georganiseerd. De Fondation Folon, gelegen in Terhulpen, stelt meer dan 80 werken ter beschikking voor de expo in het Pauselijk Paleis. De tentoonstelling draagt de naam Folon, l'Etica Della Poesia en focust op twee cruciale artistieke lijnen in zijn oeuvre: de aanklacht van sociale ongerechtigheid en het vermogen van kunst om troost en hoop te bieden.

Folon wordt in de tweede helft van de twintigste eeuw bekend voor zijn dromerige, kleurige en poëtische tekeningen. Typisch voor Folon zijn rudimentaire lijnen en herkenbare tekens zoals handen, ogen, pijlen en vogels. Aanvankelijk oogstte hij vooral succes als illustrator voor Amerikaanse magazines zoals Esquire en The New Yorker. Maar hij is mogelijk nog bekender als ontwerper van het logo van 200 jaar Franse Revolutie of voor de illustratie van de Verklaring van de Rechten van de Mens, die hij maakte voor Amnesty International.

Tegelijkertijd was de Belgische kunstenaar een echte artistieke duizendpoot. Naast aquarellen, zeefdrukken en etsen maakte hij ook glas-in-loodramen, keramiek, mozaïeken en zelfs decors voor film en theater.

