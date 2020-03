Een nummer over wc-papier en poëzie in uw zetel: de coronacrisis is geen domper op de creativiteit van Belgische artiesten, concertzalen en gezelschappen.

Vorige week donderdag besloot de overheid dat scholen moeten sluiten. Het is op diezelfde donderdag 12 maart dat Wouter Souvereyns (WZA, Warhola) 'Covid Sessions' uit de grond stampte. Souvereyns is leerkracht. Nu hij thuis in quarantaine zit, producet hij driewekenlang elke dag een nieuw nummer. Iedereen kan meekijken via een livestream op YouTube, het eindresultaat wordt elke avond op Soundcloud geplaatst.

...

Vorige week donderdag besloot de overheid dat scholen moeten sluiten. Het is op diezelfde donderdag 12 maart dat Wouter Souvereyns (WZA, Warhola) 'Covid Sessions' uit de grond stampte. Souvereyns is leerkracht. Nu hij thuis in quarantaine zit, producet hij driewekenlang elke dag een nieuw nummer. Iedereen kan meekijken via een livestream op YouTube, het eindresultaat wordt elke avond op Soundcloud geplaatst.Iedereen live laten meekijken tijdens het producen, gebruikelijk is het niet. 'Ik werd plots opgepikt door Studio Brussel en Radio 1. Dat was even even schrikken. Ik probeer het interessant te houden, het hoeft niet altijd even goed te zijn', aldus Souvereyns. Eén van zijn nieuwe nummers, Insane, is te beluisteren via Spotify en Apple Music.Wc-papier Souvereyns is niet alleen. De Gentse punkband dirk. maakte een nummer over de coronacrisis met de toepasselijke titel Stay Indoors . Frontman Jelle Denturck: 'Ik zit al een viertal dagen thuis. Dit is een heel goede periode om je eens enorm hard te vervelen. Dan komen de ideeën vanzelf. Gisteren kwam plots een zanglijn in me op. Ik nam het op en onze labelbaas contacteerde zonder dat ik het wist Studio Brussel. Gisteren vroeg hij plots of ik van de crappy demo een volledig nummer kon maken. Op drie uur tijd was alles opgenomen. Sommige nummers komen vanzelf, 'Stay indoors' is er zo eentje'.De song verwijst naar de coronacrisis. En dan vooral naar de paniek en het hamstergedrag die erbij komen kijken. 'Wc-papier stelen: wat een 'dick- move. Nu kunnen er mensen een week niet naar het toilet, hé.' Denturck brengt het nummer vandaag live tijdens 'Café Quarantaine' van Studio Brussel. 'Ik kan niet afspreken met de rest van de band, dus moet het nummer solo op gitaar brengen. Maar ik ben niet zo'n goede gitarist. Dat wordt nog veel oefenen (lacht).'De band pakt niet alleen uit met een nieuw nummer, maar zet ook een kleurboek integraal online. De cartoons werden getekend door Denturck zelf. 'Het kleurboek hoorde bij onze plaat en ging mee met elke verkochte vinyl. Nu veel mensen zich vervelen, hebben we het kleurboek online gezwierd. Grappig hoe volwassenen plots met kleurpotloden aan de slag gaan.' Naast dirk. zijn er nog heel wat andere bands en artiesten die digitale oplossingen bedenken. Kortrijkse band Ansatz Der Maschine bijvoorbeeld. Ze zouden op 14 maart in de Kreun spelen. Nu dat niet doorgaat, zetten ze beelden van repetities op hun website en Facebookpagina. Het Gentse vijftal van Pavlove is dan weer van plan om op 27 maart om 21u live te gaan op Facebook, wat Jef Neve gisteren al deed.VerbindingOok cultuurhuizen willen het verschil maken. Op de Facebookpagina van Kunstenoverleg Gent wordt vanaf vandaag onder de noemer 'Vijf voor twaalf' elke dag om 5 voor 12 's middags een portie kunst en cultuur geserveerd. Het is een initiatief van de verschillende Gentse cultuurinstanties waaronder Kopergietery, Kunstencentrum Vooruit, Handelsbeurs Concertzaal, Cirq vzw, Gentse Raconteurs, Voem en kunstschool KASK. Ook individuele artiesten doen mee. Singer-songwriter Frederik Sioen, coördinator Kunstenoverleg Gent: 'Het initiatief ontstond vanuit de Vooruit en de Kopergietery. We wouden niet zomaar archiefmateriaal posten, we willen nieuwe dingen doen rond wat ons in deze tijd beroert: eenzaamheid, gezondheid ,...' De Facebookpagina van Kunstenoverleg Gent, waarop het materiaal gepost wordt, zal elke dag door een andere Gentse organisatie gecureerd worden. Morgen is dat de Vooruit, zaterdag de Handelsbeurs en zondag de Kopergietery. Die laatste zorgt voor een kinderprogramma. Maandag komen de Gentse Raconteurs dan weer aan de beurt, een organisatie die interviews met en door burgers organiseert. Ook studenten van KASK-tv zullen online televisie maken en tonen hoe jongeren de sociale isolatie ervaren. De lijst wordt alleen maar langer nu Sioen individuele Gentse kunstenaars oproept om de hashtag #5voor12 te gebruiken wanneer ze hun werk online publiceren. Met 'Vijf voor twaalf' wil Kunstenoverleg Gent verbinding creëren tot iedereen elkaar weer lijfelijk kan ontmoeten, aldus Sioen. Opera in de woonkamerOok het multidisciplinaire kunstplatform In De Ruimte doet aan cultuur via Facebook. Initiatiefnemer Robert Monchen richtte de pagina 'Space lockdown' op. Anders dan bij Kunstenoverleg Gent, werkt hij met livestreaming. Monchen: 'We hebben in Gent een podium voor spoken word, optredens en feestjes. Onze expositiezaal kunnen we momenteel niet openen, livstream via Facebook kan wel: op onze pagina kunnen artiesten aangeven wanneer ze live gaan. Het is dus als het ware een digitale voortzetting van ons fysieke platform'. Tot nu toe was er op 'Space lockdown' vooral poëzie te zien. Binnenkort komt daar nog eens opera, een quiz en een singer-songwriter bij, én kan je schilders aan het werk zien in hun atelier. Wat er na de coronacrisis met de pagina zal gebeuren, weet Monchen nog niet: 'Het zou fijn zijn als de pagina na de 'lockdown' een eigen leven gaat leiden'.Niet alleen organisaties in Gent zorgen voor alternatieven. Ancienne Belgique pakt uit met 'AB canapé'. Elke avond plaatst de concertzaal een afgelopen show op Facebook. Coldplay en Norah Jones passeerden al de revue. Ook De Munt draagt een steentje bij en zet de opera Macbeth Underworld tot eind april op de website. Een aantal Belgische video on demand-diensten (VOD) vervangen de bioscoop dankzij een samenwerking met distributeurs en producenten. Zo zullen films die nu normaal nog in de zalen waren, op VOD-platformen te zien zijn voor 7,99 euro. Via Proximus Pickx VOD, VOO, Dalton.be, Lumièrefilms en Universcine.be kunt u thuis bioscoopfilms bekijken.Ten slotte zet het Brusselse danstheatergezelschap Peeping Tom drie voorstellingen gratis online. Het gaat om de eerste trilogie die het gezelschap maakte tussen 2002 en 2007: Le Jardin, Le Salon en Le Sous Sol. Deze lijst is niet exhaustief. Dat cultuur beschikbaar blijft, staat vast. Want ontspannen is ook belangrijk, aldus Jelle Denturck van dirk.: 'Deze periode kan ook deugddoen. Ik ben al vier dagen in vakantiestemming. Vakantie betekent voor mij je echt eens kunnen vervelen. Boeken lezen, in de zon zitten, een koffietje drinken.' En in uw zetel naar livestreams kijken.