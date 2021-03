De Zweedse politie heeft bij een inval schilderijen aangetroffen van Picasso, Andy Warhol en Chagall. Dit gebeurde in een onderzoek naar een vermeende drugsdealer. Er zijn ook auto's, horloges en sieraden in beslag genomen.

De Zweden voeren in samenwerking met de Spaanse politie al twee jaar onderzoek naar een criminele organisatie die mogelijk verantwoordelijk is voor grootschalige drugsmokkel vanuit Spanje naar Zweden. In december vorig jaar werden meerdere verdachten opgepakt, onder wie de veronderstelde leider van de organisatie.

De man werd bij zijn huis in Helsingborg aangehouden, waarna diverse huiszoekingen zijn uitgevoerd. Hierbij zijn de kunstwerken van onder anderen Picasso, Andy Warhol en Chagall gevonden, meldt de politie woensdag. De man is op verdenking van drugsmokkel en witwassen uitgeleverd aan Spanje. (Belga)

