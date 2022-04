Ook tweede procesdag zonder Fabre zelf

In Antwerpen is vrijdagochtend de tweede zittingsdag van het proces rond kunstenaar en theatermaker Jan Fabre van start gegaan. Tegen de verwachtingen in is Fabre zelf opnieuw niet aanwezig, hoewel de verdediging vandaag aan het woord komt. Zijn advocaten zullen hem vertegenwoordigen.

Jan Fabre