Een nieuw werk van de geheimzinnige Britse graffitikunstenaar Banksy, is nauwelijks twee dagen na zijn ontdekking al beschadigd. De tekening van Banksy is beklad met roze graffiti.

Op de gevel van een huis in de Engelse stad Bristol werd donderdag een streetartwerk van Banksy aangetroffen. Het toont een meisje dat met een katapult felrode bloemen afschiet op de grijze muur.

Banksy, die vermoedelijk in Bristol geboren werd, heeft een foto van het werk op zijn Instagramaccount geplaatst. Op die manier bevestigt hij dat het van hem is.

Maar nauwelijks twee dagen later is het werk al beschadigd. Iemand heeft met roze graffiti een hart en het opschrift 'BCC Wankers' ('BCC rukkers') aangebracht over de tekening van Banksy. Wat met 'BCC' bedoeld wordt, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het een verwijzing naar het lokale stadsbestuur (Bristol City Council).

Op de gevel van een huis in de Engelse stad Bristol werd donderdag een streetartwerk van Banksy aangetroffen. Het toont een meisje dat met een katapult felrode bloemen afschiet op de grijze muur. Banksy, die vermoedelijk in Bristol geboren werd, heeft een foto van het werk op zijn Instagramaccount geplaatst. Op die manier bevestigt hij dat het van hem is. Maar nauwelijks twee dagen later is het werk al beschadigd. Iemand heeft met roze graffiti een hart en het opschrift 'BCC Wankers' ('BCC rukkers') aangebracht over de tekening van Banksy. Wat met 'BCC' bedoeld wordt, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het een verwijzing naar het lokale stadsbestuur (Bristol City Council).