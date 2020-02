De Koninklijke Bibliotheek bezit een aquarel van Félicien Rops, dat door het nazi-regime van een joodse familie werd afgenomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

In 1942 werd de kunstcollectie van de familie Dorville verkocht. Het lijkt erop dat de Koninklijke Bibliotheek (KBR) een van die werken bezit. Het gaat om een aquarel van Félicien Rops, La buveuse d'absinthe uit 1876. De bibliotheek verworf het werk in 1968 van een Franse handelaar.

De herkomst van het werk staat vermeld in de KBR-catalogus, maar interim-directeur Sara Lammens zegt niet op de hoogte te zijn geweest dat het gestolen was. 'We hebben de aquarel in goed vertrouwen gekocht. 'Na de oorlog heeft de Bibliotheek duizenden werken gekocht, waarop wellicht niet altijd een grondig herkomstonderzoek gevoerd is. Vaak kon dat niet, omdat op de markt stukken werden aangeboden waarvan een stuk historiek ontbrak.'

De Bibliotheek gaat nu de zaak onderzoeken. 'Mocht blijken dat het effectief om roofkunst gaat en de nabestaanden na de oorlog nooit werden vergoed, dan zullen we alle opties bekijken', zegt Lammens. 'Ook die van teruggave of vergoeding.' Lammens voegt eraan toe dat de KBR zich houdt aan de Washington Declaration, een internationale overeenkomst voor nazi-roofkunst. Die stelt onder meer dat als de vorige eigenaars van zulke roofkunst bekend zijn, dat er dan een 'rechtvaardige en eerlijke' oplossing moet worden gezocht. Hoe dat moet gebeuren, kan volgens de verklaring variëren naargelang de omstandigheden.

