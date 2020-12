Van 13 tot en met 21 februari 2021 vindt de tiende editie van Krokuskriebels plaats. Meer dan honderd musea over heel Vlaanderen en Brussel gooien dan de deuren wagenwijd open voor families.

Krokuskriebels is een initiatief van de Gezinsbond in samenwerking met Faro en met de steun van de Vlaamse overheid. Voor de editie van 2021 zijn er al 100 deelnemende musea, waaronder het MAS, het AfricaMuseum, Museum M, Train World en het Gallo-Romeins Museum. Ze organiseren unieke activiteiten op maat van baby's, peuters, kleuters en 6-tot-14-jarigen.

'Het is niet altijd evident om met je familie naar het museum te gaan, zeker niet met jonge kinderen. Toch geldt ook bij een museumbezoek: jong geleerd is oud gedaan. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat kinderen die op jonge leeftijd naar het museum gaan, ook later vaker genieten van cultuur. Een museumbezoek is bovendien echt quality time met de familie', zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Nieuw dit jaar zijn de activiteiten op maat van families met tieners tussen 10 en 14 jaar. Onder het motto 'Tieners zijn onmogelijk? Tieners meekrijgen naar het museum is dat niet!' organiseren 27 musea activiteiten die zowel tieners als hun ouders extra prikkelen. Het zijn musea die een coachingtraject volgen of die zich exclusief tot tieners richten. De activiteiten krijgen op de website het label 'Tieners@Musea'.

