De kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel hebben woensdag de campagne #ambitieuzerdandit opgestart. Op die manier vragen ze de Vlaamse overheid om meer middelen te voorzien voor de sector. Een op de vier organisaties dreigt haar subsidies te verliezen en wordt daardoor in haar voortbestaan bedreigd, zo stelt het Overleg Kunstenorganisaties (oKo).

Bij de Vlaamse en Brusselse kunstenorganisaties heerst grote ongerustheid sinds vorige week brieven met voorlopige subsidieadviezen voor de komende vijf of tien jaar in de bus vielen.

Volgens een analyse van oKo dreigt een op de vier organisaties vanaf 2023 haar subsidie te verliezen. Het gaat onder meer om Toneelhuis, Ictus, Needcompany en Z33.

De organisaties die wel nog Vlaamse subsidies zouden krijgen - 64 procent van de aanvragers - zouden het met gemiddeld zestien procent minder moeten doen dan gevraagd.

Campagne #ambitieuzerdandit

In een reactie hebben de kunstorganisaties woensdag de campagne #ambitieuzerdandit opgestart. De kunstorganisaties willen op die manier de Vlaams minister-president Jan Jambon, die ook bevoegd is voor cultuur, herinneren aan zijn engagement om extra geld voor de professionele kunsten te vinden.

'Zonder extra budget dreigen veel kunstenorganisaties, die staan te popelen om herop te bouwen na de coronapandemie, in een afbouw- of sluitingsscenario terecht te komen. Dat zou haaks staan op de positieve evaluaties van de commissies en op de appreciatie van het publiek', zegt Leen Laconte, directeur van oKo.

'Zonder extra budget komt de sector onder zware druk, moeten we internationaal grote stappen terugzetten, gaat meerstemmigheid verloren, is tewerkstelling bedreigd en wordt experimenteren bijzonder lastig.'

Volgens oKo is er 38 miljoen euro extra budget nodig, bovenop de 175 miljoen euro die nu voorzien is. Het extra geld is nodig om gestegen kosten te compenseren, koopkracht te herstellen en nieuwe beleidsaccenten uit te voeren.

