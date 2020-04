Kunstenfestival Watou wordt afgelast omwille van de coronacrisis. De verjaardagseditie van het festival zou plaatsvinden van 11 juli tot 13 september.

De 40ste editie van kunstenfestival Watou wordt met een jaar uitgesteld. Dat besliste het stadsbestuur van Poperinge. Het is volgens de organisatie niet veilig genoeg om het festival te organiseren middenin de coronacrisis. 'Het veiligheidsrisico en het financiële risico waren te groot. Er was te veel onzekerheid om een festival voor te bereiden', zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Stad Poperinge nam dit jaar de organisatie van het kunstenfestival over van vzw Kunst en geestelijke vader Jan Moeyaert. De Vlaamse regering had onlangs nog 220.000 euro subsidie voorzien zodat het festival kon blijven voortbestaan. Die subsidies worden verschoven naar volgend jaar, wanneer de feesteditie wel zal doorgaan. (Belga)

