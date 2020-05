Kunstenaar Christo (84) overleden

De wereldberoemde kunstenaar Christo is op 84-jarige leeftijd overleden in New York. Dat wordt gemeld op de website van de kunstenaar. De Bulgaar was vooral bekend door het inpakken van allerlei grote objecten en gebouwen, zoals de Rijksdag in Berlijn. Hij stierf naar verluidt een natuurlijke dood.

Christo staat voor zijn kunstwerk The London Mastaba in 2018. © Reuters

'Christo heeft zijn leven ten volle geleefd en bedacht niet alleen het onmogelijke, maar realiseerde dat ook. De kunst van Christo en Jeanne-Claude bracht wereldwijd mensen samen in gedeelde ervaringen en hun werk leeft voort in ons hart en in onze herinneringen', luidt het in een verklaring op zijn website. Knack interviewde Christo en Jeanne-Claude in 1995, voordat ze aan het kunstproject aan de Rijksdag in Berlijn begonnen. Lees het interview hier.