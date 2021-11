De editie 2022 van kunstbeurs Brussels Art Fair (Brafa) wordt uitgesteld. Dat maakt de organisatie maandag bekend. Normaal gezien zouden van 23 tot 30 januari 2022 134 exposanten uit 14 landen hun mooiste kunstwerken tentoonstellen op de site van Tour & Taxis in Brussel.

Ook in 2021 kon Brafa door corona niet fysiek doorgaan. Er werd toen een alternatieve editie georganiseerd. In 2022 zou Brafa terugkeren naar haar normale vorm, maar door de huidige gezondheidssituatie is het volgens de organisatoren niet mogelijk om Brafa 'gemoedelijk en gastvrij' te organiseren. Voor zowel de Belgische als buitenlands bezoekers zijn het niet de optimale omstandigheden.

'Dit is natuurlijk een uiterst moeilijke beslissing, toch verdient het de voorkeur om de beurs uit te stellen tot 2023 om een editie te vinden die perfect aansluit bij het enthousiasme van onze bezoekers. Onze huidige prioriteit is het ondersteunen van onze exposanten. We zullen er alles aan doen om een alternatief voor 2022 te bedenken en ons voor te bereiden op de toekomstige editie van 2023', verklaart Harold t'Kint de Roodenbeke, voorzitter van Brafa.

Tijdens Brafa 2022 was Arne Quinze gekozen als centrale gast. Het zou de eerste keer zijn dat een Belgische artiest eregast is op de kunstbeurs.

