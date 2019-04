U vindt zijn werk in geen enkel museum terug, en toch maakt schilder Bob Ross deel uit van ons collectieve popculturele geheugen.

De feiten

Bob Ross (1942-1995) moet een van de bekendste Amerikaanse landschapsschilders ooit zijn. Niet dat de man geroemd wordt om zijn verbluffende techniek, vernieuwende inzichten of de wilde levensstijl die we met grote kunstenaars associëren. In feite had Ross niet noemenswaardig veel talent en vormt zijn oeuvre een ietwat kitscherig allegaartje bomen, bergen en wolken. Zijn succes heeft dan ook weinig te maken met wat hij schilderde, maar alles met de manier waarop hij dat deed.

...