De Antwerpse indiegroep Star Club West brengt deze week maar liefst drie nieuwe platen uit, waaronder eentje met artwork van fotograaf Roger Ballen.

En dat is niet toevallig het album met de experimenteelste en donkerste sound van de drie. 'Voor de twee andere, vrolijker platen vond ik vrijwel meteen een hoes', aldu frontman Nico Jacobs. 'Mijn dochter zit op een steinerschool en maakt dus drieduizend tekeningen per jaar. Twee daarvan bleken goed te passen bij de muziek. Alleen voor Forzetsn tsu drek vond ik maar niets.'

Tot Jacobs een halfjaar geleden de griep kreeg en enkele dagen in quarantaine doorbracht in zijn huisstudio. 'Een mistroostig bestaan. (lacht) Ik ben dan maar beginnen opruimen en vond een Snoecks uit 2002 terug. Ik had geen idee waarom ik die had bijgehouden, maar er waren wel wat opties: literatuur, een fotoreeks van Monica Bellucci, schaarsgeklede dames...' Daarin zag hij ook de Outland-reeks van Roger Ballen terug. Jacobs had meteen zijn platenhoes gevonden. 'Die ene foto, The Scrap Collector Holding Globe, bracht me meteen uit evenwicht. Hij heeft iets onontkoombaars: die man die rechtstaat op zijn bed met een wereldbol in de handen, en dan die dobermann die ligt te slapen. Voor mij symboliseert dat beeld het onvermogen van de mens om actie te ondernemen. Het album gaat daar ook over: de titel betekent 'voortploeteren' in het Jiddisch. Precies wat de mensheid momenteel aan het doen is.'

De fotograaf kende Jacobs niet, maar na enige research bleek het een bekende naam te zijn. 'Die ook nog eens een Facebookprofiel heeft én vriendelijk zijn mails beantwoordt. (lacht) Ik vroeg hem of ik de foto mocht gebruiken, en nadat hij het album had beluisterd, ging hij akkoord. Hij heeft zelfs vijf vinylexemplaren besteld, die ik hem op de vernissage in Brussel ga bezorgen. Intussen heb ik ook de rest van zijn werk ontdekt. Fantastisch. Hij lijkt de Zuid-Afrikaanse bevolking te documenteren, maar niets is minder waar: alles is tot in de puntjes geënsceneerd. Dat heeft iets confronterends. Aan onze merchandisestand merk je dat ook: er zijn mensen die niet naar de plaat kunnen kijken omdat de hoes te onbehaaglijk is.' Wat zijn dochter vindt van het werk van haar collega-kunstenaar? 'Niet mooi. Al kan dat ook een egokwestie zijn.'