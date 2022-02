In het Gentse MSK is maandag een LGBTQ+ rondleiding gelanceerd. Een gids leidt bezoekers langs 12 kunstwerken waar een 'ander', tot nu toe verborgen, verhaal bij hoort. Het is volgens het MSK de eerste LGBTQ+ ooit in een Belgisch museum voor schone kunsten.

In het Gentse MSK is maandag een LGBTQ+ rondleiding gelanceerd. Een gids leidt bezoekers langs 12 kunstwerken waar een 'ander', tot nu toe verborgen, verhaal bij hoort. Het is volgens het MSK de eerste LGBTQ+ ooit in een Belgisch museum voor schone kunsten.

Bedoeling is om bezoekers uit te nodigen om, ongeacht hun gender of geaardheid, stil te staan bij thema's waar ze misschien nooit eerder over nadachten. Leden van de regenbooggemeenschap kunnen aangesproken worden in de zalen en voor scholen kan de rondleiding een manier zijn om de thema's te bespreken.

Zo gaat de rondleiding langs een 17de-eeuws familieportret waarop de jongetjes lange kleedjes dragen. Maar ook langs een groots schilderij met de transformatie van Hermaphroditus, een griekse god die afgebeeld werd als vrouwelijke figuur met mannelijke geslachtsdelen. Ook scènes van de godin Artemis en haar vrouwelijke gezellen, of het oudste portret van een 'man die een relatie had met een man' zijn te zien in de Gentse collectie.

Het idee voor de tour is ontstaan bij het Victoria & Albert Museum in Londen en het Amsterdam Museum, waar soortgelijke trajecten een groot succes kennen. In Gent werd de rondleiding samengesteld door (kunst)historici Jonas Roelens en Thijs Dekeukeleire. Het MSK ziet de LGBTQ+ als een belangrijke stap in de zoektocht naar nieuwe invalshoeken die de collectie verrijken en actualiseren. Het is geen 'definitieve' tour, zegt het museum nog. Verschillende andere kunstwerken kunnen in de toekomst nog aan bod komen, en bezoekers hebben zelf misschien hun eigen visie of verhalen om te delen.

In het Gentse MSK is maandag een LGBTQ+ rondleiding gelanceerd. Een gids leidt bezoekers langs 12 kunstwerken waar een 'ander', tot nu toe verborgen, verhaal bij hoort. Het is volgens het MSK de eerste LGBTQ+ ooit in een Belgisch museum voor schone kunsten. Bedoeling is om bezoekers uit te nodigen om, ongeacht hun gender of geaardheid, stil te staan bij thema's waar ze misschien nooit eerder over nadachten. Leden van de regenbooggemeenschap kunnen aangesproken worden in de zalen en voor scholen kan de rondleiding een manier zijn om de thema's te bespreken. Zo gaat de rondleiding langs een 17de-eeuws familieportret waarop de jongetjes lange kleedjes dragen. Maar ook langs een groots schilderij met de transformatie van Hermaphroditus, een griekse god die afgebeeld werd als vrouwelijke figuur met mannelijke geslachtsdelen. Ook scènes van de godin Artemis en haar vrouwelijke gezellen, of het oudste portret van een 'man die een relatie had met een man' zijn te zien in de Gentse collectie.Het idee voor de tour is ontstaan bij het Victoria & Albert Museum in Londen en het Amsterdam Museum, waar soortgelijke trajecten een groot succes kennen. In Gent werd de rondleiding samengesteld door (kunst)historici Jonas Roelens en Thijs Dekeukeleire. Het MSK ziet de LGBTQ+ als een belangrijke stap in de zoektocht naar nieuwe invalshoeken die de collectie verrijken en actualiseren. Het is geen 'definitieve' tour, zegt het museum nog. Verschillende andere kunstwerken kunnen in de toekomst nog aan bod komen, en bezoekers hebben zelf misschien hun eigen visie of verhalen om te delen.