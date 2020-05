Onder de noemer 'CAMPO has your back(ground)' verzamelt Gents kunstencentrum CAMPO videoachtergronden van bevriende kunstenaars.

Nu 'zoommoeheid' een al even populair woord is als 'huidhonger', brengt CAMPO een reeks beelden uit om videocalls mee op te vrolijken. Het Gents kunstencentrum vroeg bevriende kunstenaars en grafici om videoachtergronden te ontwerpen.

Onder meer Julian Hetzel, Jade Kerremans, Robbert&Frank, Kim Noble, Nick Mattan, Michaël Bussaer, Pol Heyvaert en Sarah Vandeursen deelden bestaand werk of ontwierpen beelden en video's voor het project.

De reeks wordt uitgebreid zolang telewerken en online vergaderen de norm is. Download de beelden van 'CAMPO has your back(ground)' gratis via de website van CAMPO.

