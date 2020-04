Elkaar (aan)raken met woorden nu het fysiek niet mag. Dat is het doel van 'Dichters van wacht', een initiatief van Hein Huyghe, oprichter van vzw Verb(l)ind. Het principe is simpel: u belt naar een gratis nummer, waarna een dichter u live een gedicht voorleest.

Poëzie aan de telefoon. Het is een idee van Hein Huyghe, die vorig jaar in november de vzw Verb(l)ind oprichtte. De vzw wil eenzaamheid tegengaan en verbondenheid creëren met een hoop acties en initiatieven, zoals 'Dichters van wacht'. 'Ik wou iets à la 'Dichters van wacht' aanvankelijk eind dit jaar organiseren. Omdat er net nu zoveel nood is aan verbinding, hebben we het initiatief vervroegd. We trekken er allemaal wel eens graag tussenuit in de paasvakantie. Nu kan dat niet, maar gedichten kunnen je overal naartoe brengen én brengen ons dichter bij elkaar', zegt Huyghe.

Meer dan twintig dichters doen mee aan de actie. Als je het gratis nummer belt, krijg je een gedicht voorgelezen. Welke dichter je aan de lijn krijgt, weet je niet op voorhand. Ook Mustafa Kör doet mee: 'Het is voor iedereen een vreemde tijd. Als je daarin je steentje kan bijdragen, wie ben ik dan om niét mee te doen? Het is een nobel en warm project'.

Het enthousiasme van de schrijvers is groot, zegt Huyghe. Hij rekende eerst op zo'n vijf dichters per avond. Dat zijn er veel meer geworden. 'Vele agenda's blijven leeg nu lezingen en boekvoorstellingen geannuleerd werden. Met 'Dichters van wacht' kunnen dichters hun teksten toch nog met een publiek delen. De groep is zeer divers: zowel gevestigd als debuterend talent, jonge en oude dichters en dichters van diverse afkomst doen mee. We kregen na onze oproep ook heel wat spontane aanmeldingen van poëten die dichter van wacht willen worden.'

Ook al gaat de actie pas vanavond van start, hebben er al mensen gebeld en een bericht ingesproken. 'Mensen gebruiken de lijn dus ook om zelf iets te vertellen', aldus Huyghe.

Voor een poëtisch onderonsje kunt u elke avond van 20u tot 22u bellen naar het gratis nummer 0800 11 233. Het initiatief loopt nog tot en met zaterdag 11 april.

Poëzie aan de telefoon. Het is een idee van Hein Huyghe, die vorig jaar in november de vzw Verb(l)ind oprichtte. De vzw wil eenzaamheid tegengaan en verbondenheid creëren met een hoop acties en initiatieven, zoals 'Dichters van wacht'. 'Ik wou iets à la 'Dichters van wacht' aanvankelijk eind dit jaar organiseren. Omdat er net nu zoveel nood is aan verbinding, hebben we het initiatief vervroegd. We trekken er allemaal wel eens graag tussenuit in de paasvakantie. Nu kan dat niet, maar gedichten kunnen je overal naartoe brengen én brengen ons dichter bij elkaar', zegt Huyghe.Meer dan twintig dichters doen mee aan de actie. Als je het gratis nummer belt, krijg je een gedicht voorgelezen. Welke dichter je aan de lijn krijgt, weet je niet op voorhand. Ook Mustafa Kör doet mee: 'Het is voor iedereen een vreemde tijd. Als je daarin je steentje kan bijdragen, wie ben ik dan om niét mee te doen? Het is een nobel en warm project'.Het enthousiasme van de schrijvers is groot, zegt Huyghe. Hij rekende eerst op zo'n vijf dichters per avond. Dat zijn er veel meer geworden. 'Vele agenda's blijven leeg nu lezingen en boekvoorstellingen geannuleerd werden. Met 'Dichters van wacht' kunnen dichters hun teksten toch nog met een publiek delen. De groep is zeer divers: zowel gevestigd als debuterend talent, jonge en oude dichters en dichters van diverse afkomst doen mee. We kregen na onze oproep ook heel wat spontane aanmeldingen van poëten die dichter van wacht willen worden.'Ook al gaat de actie pas vanavond van start, hebben er al mensen gebeld en een bericht ingesproken. 'Mensen gebruiken de lijn dus ook om zelf iets te vertellen', aldus Huyghe.