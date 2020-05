In een open brief gericht aan premier Sophie Wilmès trekken 300 kunstenaars en cultuurwerkers aan de alarmbel. Ze pleiten voor een 'uitzonderingstoestand' voor de sector, met 'buitengewone maatregelen die een inkomen garanderen voor iedereen die kan aantonen regelmatig artistieke activiteiten te verrichten'.

De brief werd gepubliceerd op de website van De Standaard. Onder de ondertekenaars muzikanten als Adamo, Angèle en Lady Lynn, choreografen als Anne Teresa De Keersmaeker en Sidi Larbi Cherkaoui, actrices als Veerle Baetens en Cécile de France, en regisseurs als Adil El Arbi, Bilall Fallah en de broers Dardenne.

Met de open brief klaagt de sector het gebrek aan concreet vooruitzicht op herstel aan voor de duizenden artiesten, kunstenaars en andere cultuurwerkers, en dat in een sector die voor de coronacrisis al gekenmerkt werd door een structurele bestaansonzekerheid. 'Al bijna twee maanden lang zijn die werkende mannen en vrouwen hun jobs, voorziene projecten en inkomensbronnen kwijtgespeeld, in de meeste gevallen zonder de minste financiële compensatie', aldus de kunstenaars.

De ondertekenaars wijzen er ook op dat vele activiteiten in de sector nauwelijks zonder fysieke nabijheid kunnen, en dat telewerken vaak onmogelijk is. Ze vrezen dan ook dat een groot deel van de activiteiten 'niet normaal, op een doorlopende en rendabele manier, kan worden hervat voordat er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking'.

Ze vragen de premier daarom om een 'uitzonderingstoestand' uit te roepen, met maatregelen als een gegarandeerd inkomen, een onvoorwaardelijke verlenging van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor degenen die daar recht op hebben in het kader van hun kunstenaarsstatuut, en financiële steun voor de culturele locaties zodat zij de crisis kunnen overleven.

