Premier Sophie Wilmès is bereid ervoor te pleiten dat de kunstensector rechtstreeks wordt betrokken in de relanceplannen voor de economie en de samenleving. De sector zal ook centraler op de politieke agenda komen te staan, luidt het.

Dat blijkt uit een mededeling vanuit de culturele sector, na een overleg eerder op de dag met de verschillende overheden.

De premier, een aantal federale ministers en de ministers van Cultuur uit de deelentiteiten zaten dinsdag in het Egmontpaleis rond de tafel met een delegatie uit de culturele sector. Ook die sector is bijzonder hard getroffen door de coronacrisis, bijvoorbeeld door het verbod op grote evenementen.

Betrokken

Een engagement over een timing voor de heropstart van de cultuursector kreeg de delegatie niet te horen. Wel beloofde premier Wilmès contact op te nemen met de GEES-expertengroep en te pleiten voor een directere betrokkenheid van de kunstensector in de strategische relanceplannen voor onze economie en samenleving, aldus de mededeling.

Ook sprak de premier haar grote bekommernis uit over de toekomst van de Belgische culturele sector. Ze drukte de delegatie naar verluidt op het hart dat die vanaf nu centraler komt te staan op de politieke agenda. Ze gaf aan dat de coronacrisis het belang maar ook de kwetsbaarheid van een aantal domeinen extra in de verf zet, waaronder naast de zorg ook de kunsten.

De delegatie drong zelf aan op de snelle erkenning van de precaire situatie van kunstenaars die met tijdelijke contracten werken. Na 11 weken in de lockdown valt slechts een klein deel van deze groep flexwerkers onder tijdelijke werkloosheid voor verloren opdrachten. Voor hen werd een toegang tot de gewone werkloosheid bepleit, voor de periode april tot minstens eind december. Mogelijk komt er de komende week een doorbraak in het dossier.

Voor de audiovisuele sector bepleitte de delegatie de snelle oprichting van een garantiefonds om opnames te kunnen verzekeren en een uitzondering op de regels rond social distancing voor acteurs en actrices, zodat de sector snel weer aan de slag kan.

Wat de podiumkunsten betreft attendeerde de delegatie de overheid op de noodzaak om locaties te heropenen voor het publiek, wat alleen mogelijk is met gevalideerde veiligheidsprotocollen en een herstelplan.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon beloofde volgens de mededeling dat er snel duidelijkheid komt over het Vlaamse noodfonds. Ook zou steun worden vrijgemaakt voor niet structureel gesubsidieerde actoren.

Dat blijkt uit een mededeling vanuit de culturele sector, na een overleg eerder op de dag met de verschillende overheden. De premier, een aantal federale ministers en de ministers van Cultuur uit de deelentiteiten zaten dinsdag in het Egmontpaleis rond de tafel met een delegatie uit de culturele sector. Ook die sector is bijzonder hard getroffen door de coronacrisis, bijvoorbeeld door het verbod op grote evenementen. Een engagement over een timing voor de heropstart van de cultuursector kreeg de delegatie niet te horen. Wel beloofde premier Wilmès contact op te nemen met de GEES-expertengroep en te pleiten voor een directere betrokkenheid van de kunstensector in de strategische relanceplannen voor onze economie en samenleving, aldus de mededeling.Ook sprak de premier haar grote bekommernis uit over de toekomst van de Belgische culturele sector. Ze drukte de delegatie naar verluidt op het hart dat die vanaf nu centraler komt te staan op de politieke agenda. Ze gaf aan dat de coronacrisis het belang maar ook de kwetsbaarheid van een aantal domeinen extra in de verf zet, waaronder naast de zorg ook de kunsten. De delegatie drong zelf aan op de snelle erkenning van de precaire situatie van kunstenaars die met tijdelijke contracten werken. Na 11 weken in de lockdown valt slechts een klein deel van deze groep flexwerkers onder tijdelijke werkloosheid voor verloren opdrachten. Voor hen werd een toegang tot de gewone werkloosheid bepleit, voor de periode april tot minstens eind december. Mogelijk komt er de komende week een doorbraak in het dossier. Voor de audiovisuele sector bepleitte de delegatie de snelle oprichting van een garantiefonds om opnames te kunnen verzekeren en een uitzondering op de regels rond social distancing voor acteurs en actrices, zodat de sector snel weer aan de slag kan. Wat de podiumkunsten betreft attendeerde de delegatie de overheid op de noodzaak om locaties te heropenen voor het publiek, wat alleen mogelijk is met gevalideerde veiligheidsprotocollen en een herstelplan. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon beloofde volgens de mededeling dat er snel duidelijkheid komt over het Vlaamse noodfonds. Ook zou steun worden vrijgemaakt voor niet structureel gesubsidieerde actoren.