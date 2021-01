Het bekende Centre Pompidou in Parijs gaat vanaf 2023 vier jaar dicht voor restauratiewerken. Dat heeft minister van Cultuur Roselyne Bachelot maandag bekendgemaakt in de Franse krant Le Figaro.

'Er lagen twee opties op tafel: ofwel werd het centrum hersteld terwijl het openbleef, ofwel komt er een volledige sluiting. Ik koos voor het tweede omdat het minder lang blijkt te duren en het wat goedkoper is', klinkt het.

Het Centre Pompidou, dat ingehuldigd werd in 1977, is een van de belangrijkste musea voor moderne en hedendaagse kunst ter wereld. De restauratiewerken zullen eind 2023 aanvatten en zullen vier jaar duren. Er zal onder meer asbest verwijderd worden en er zullen veiligheidsaanpassingen gebeuren. Het centrum heropent normaal gezien begin 2027, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag. (Belga)

