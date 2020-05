De stad Brussel maakt 150.000 euro vrij die over twintig culturele instellingen verdeeld wordt in enveloppes van 7.500 euro. Het geld moet in de maand juni meteen geïnvesteerd worden in artiesten die onderzoek en projecten willen (her)opstarten.

De cultuursector wacht nog steeds groen licht af voor een heropstart, maar de stad Brussel wil de cultuurhuizen en freelanceartiesten nu al stimuleren om aan het werk te gaan en hopelijk in juni projecten op te starten. De 150.000 euro die de stad nu vrijmaakt is een onmiddellijke steun die in juni moet geïnvesteerd worden. Dat maakt de Brusselse schepen van Cultuur Delphine Houba (PS) bekend.

'De snelheid vind ik er heel goed aan', zegt Michael De Cock, artistiek directeur van de Koninklijk Vlaamse Schouwburg (KVS). 'Het is een genereus gebaar van de stad Brussel om op korte termijn geld bij de kunstenaars te brengen en daarvoor vertrouwt ze op onze expertise. We willen ook zo snel mogelijk beginnen met repetities en residenties', vervolgt hij.

De stad Brussel heeft een overeenkomst met de KVS om vanaf september, en indien mogelijk vroeger, een buitenpodium te installeren. Er wordt ook nog naar andere locaties gekeken. In juni zal er meer duidelijkheid komen over de cultuurprogrammatie en het budget dat de stad daarvoor vrijmaakt.

Eerder maakte onze hoofstad ook al 120.000 euro vrij voor innoverende culturele projecten tijdens de lockdown. Ook maakte de stad Brussel bekend dat ze openbare bestellingen zal uitschrijven voor de aankoop van kunstwerken die het toekomstige administratieve centrum kunnen verfraaien. (Belga)

