De raad van bestuur van Bozar heeft vrijdag beslist om Paul Dujardin aan de kant te schuiven als CEO van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Dujardin mag wel aanblijven om zich toe te leggen op de relaties tussen het cultuurhuis en de Europese instellingen. Een directiecomité is aangesteld om de werking van Bozar in goede banen te leiden.

Aan het mandaat van Paul Dujardin komt na 18 jaar een einde. De raad van bestuur erkent het werk dat Dujardin in al die jaren heeft geleverd en waarin er 'een uitzonderlijk kwaliteitsvol muziekprogramma en een gediversifieerd aanbod van klassieke en hedendaagse tentoonstellingen' de revue passeerden. 'Het Paleis voor Schone Kunsten is de heer Dujardin zeer erkentelijk voor deze prestatie en voor de uitzonderlijke erfenis waarop zijn opvolger zal kunnen voortbouwen', klinkt het in een persbericht van de raad van bestuur van Bozar. Toch was Dujardin niet altijd onbesproken. In de afgelopen jaren kwamen er steeds vaker signalen van onvrede naar boven over zijn managementstijl. Het nieuwe directiecomité zal bestaan uit Sophie Lauwers (Exhibitions Director), Christine Perpette (Finance Director), Ignace De Breuck (Human Resources Director) en Albert Wastiaux (Operations Director) en zal rechtstreeks aan de raad rapporteren. Dujardin blijft wel aanwezig in Bozar. Hij zal nog instaan voor het sluiten van een overeenkomst met de Europese Commissie om de Europese culturele dimensie van het Paleis voor Schone Kunsten te versterken. En hij wordt nauw betrokken bij de 100ste verjaardag van Bozar op 3 maart 2022.